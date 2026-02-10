B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Shakira, căzătură pe scenă în timpul unui concert din El Salvador. Cum a reacționat artista în fața fanilor (VIDEO)

Shakira, căzătură pe scenă în timpul unui concert din El Salvador. Cum a reacționat artista în fața fanilor (VIDEO)

Iulia Petcu
10 feb. 2026, 22:01
Shakira, căzătură pe scenă în timpul unui concert din El Salvador. Cum a reacționat artista în fața fanilor (VIDEO)
Foto: Hepta - Bestimage / Patrick Bernard - Thierry David
Cuprins
  1. Cum s-a produs incidentul în timpul concertului din El Salvador
  2. Cum a reacționat Shakira după căzătură
  3. Ce se știe despre programul următoarelor concerte

Un moment neașteptat a marcat recent unul dintre concertele Shakirei din America Centrală, după ce artista a suferit o căzătură pe scenă, chiar sub privirile publicului. Incidentul nu a întrerupt însă spectacolul, reacția cântăreței devenind rapid virală în mediul online.

Cum s-a produs incidentul în timpul concertului din El Salvador

Căzătură a avut loc în timpul unui concert susținut pe Stadionul Național Jorge „El Mágico” González din San Salvador, în timp ce Shakira interpreta una dintre piesele sale. Imaginile surprinse arată cum artista se apleacă pentru a-și saluta fanii, se deplasează pe scenă și, brusc, se prăbușește la pământ.

Momentul s-a petrecut în fața miilor de spectatori prezenți la concert, fără ca scena să fie eliberată sau spectacolul întrerupt. Incidentul a fost observat imediat de public, dar și de echipa tehnică aflată în apropiere.

Cum a reacționat Shakira după căzătură

Artista s-a ridicat rapid, demonstrând profesionalism și stăpânire de sine, în ciuda momentului aparent dureros. Adresându-se mulțimii, Shakira a spus zâmbind: „Au, ce căzătură!”, replică ce a stârnit aplauze și reacții de susținere din partea fanilor.

Potrivit relatărilor din presa internațională, concertul a continuat fără modificări majore, iar artista nu a părut afectată de incident. Reacția sa calmă a contribuit la menținerea atmosferei și la evitarea unei pauze neprevăzute în desfășurarea show-ului.

Ulterior, Shakira a distribuit pe Story un clip cu momentul căderii, oferind asigurări fanilor îngrijorați. Mesajul transmis a fost unul liniștitor, îndemnându-i să „nu-și facă griji”, fără a face referire la vreo accidentare serioasă, potrivit stiripesurse.ro.

Cântăreața a deschis spectacolul de sâmbătă și a revenit pe aceeași scenă și în seara următoare, continuând seria de concerte programate în El Salvador. Turneul Las Mujeres Ya No Lloran include cinci show-uri în această țară.

Ce se știe despre programul următoarelor concerte

După concertele deja susținute, Shakira urmează să revină pe aceeași scenă pe 12, 14 și 15 februarie, înainte de plecarea spre Mexic. Fanii au lăudat atitudinea artistei, apreciind faptul că a continuat spectacolul în ciuda incidentului.

Aceasta nu este prima căzătură din actualul turneu mondial, Shakira suferind un incident similar în luna mai a anului trecut, în timpul unui concert susținut la Montreal, în Canada.


