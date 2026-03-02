Shakira, cunoscuta , a susţinut un în faţa a 400.000 de spectatori, în Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico. Mulţi oameni au sosit cu ore înainte pentru a-şi găsi un loc cât mai bun.

Concert gratuit susținut de Shakira

Un număr uriaș de spectatori s-au strâns duminică seara, într-o piață istorică din pentru a lua parte la un concert gratuit. Un număr de aproximativ 400.000 de spectatori au asistat la spectacolul pe care l-a susținut Shakira, conform DPA. Piaţa Zocaloîn este cea mai mare piaţă din capitala mexicană, înconjurată de edificii precum catedrala iluminată şi Palatul Naţional.

„Este un vis. Cât de poetic să vezi acest loc atât de plin de oameni”, a spus solista în vârstă de 49 de ani.

Acesta a fost cel de-al doilea concert susţinut de vedeta pop în această piaţă din capitala Mexicului. Iar numărul celor care au ținut să participe a reprezentat un record pentru un show susținut în această locație. Potrivit primarului oraşului Mexico City, Clara Brugada, datorită artistei columbiene, piaţa din centrul istoric al oraşului a fost „plină de magie, muzică şi o energie incredibilă”.

„Inimile noastre bat încă mai repede după ce am trăit aseară!”, a scris primarul Clara Brugada pe reţeaua X.

¡Todavía nos vibra el corazón por lo que vivimos anoche! Nuestra histórica Plaza de la Constitución se llenó de magia, música y muchísima energía con la presencia de Shakira, quien rompió un récord impresionante: 400 mil personas cantaron a una sola voz en el corazón de nuestra… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM)

Lady Gaga a strâns 2,5 milioane de oameni pe Copacabana

Shakira a atins, anterior, un alt record de spectatori în Mexic. Interpreta piesei „Hips Don’t Lie” a urcat vineri pe scena pentru a 13-a şi ultima oară. Cu acest prilej a reușit să stabilească un record de apariţii pe această scenă, în cadrul turneului său „Las Mujeres Ya No Lloran”.

Pentru această serie de concerte s-au vândut aproximativ 800.000 de bilete.

O altă provocare importantă o aşteaptă pe vedeta pop pe 2 mai. Ea va susține un alt concert gratuit pe legendara plajă Copacabana din Rio de Janeiro. Anul trecut, aici au participat aproximativ 2,5 milioane de oameni la concertul susținut de Lady Gaga.