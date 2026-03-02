B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei

Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei

Adrian Teampău
02 mart. 2026, 22:35
Shakira a cântat gratuit într-o piață istorică din Ciudad de Mexico. Număr record de spectatori la concertul artistei
Shakira Sursa foto: Abaca Press / Rosas Ismael/Eyepix/ABACA
Cuprins
  1. Concert gratuit susținut de Shakira
  2. Lady Gaga a strâns 2,5 milioane de oameni pe Copacabana

Shakira, cunoscuta vedetă pop, a susţinut un concert gratuit în faţa a 400.000 de spectatori, în Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico. Mulţi oameni au sosit cu ore înainte pentru a-şi găsi un loc cât mai bun.

Concert gratuit susținut de Shakira

Un număr uriaș de spectatori s-au strâns duminică seara, într-o piață istorică din Ciudad de Mexico pentru a lua parte la un concert gratuit. Un număr de aproximativ 400.000 de spectatori au asistat la spectacolul pe care l-a susținut Shakira, conform DPA. Piaţa Zocaloîn este cea mai mare piaţă din capitala mexicană, înconjurată de edificii precum catedrala iluminată şi Palatul Naţional.

„Este un vis. Cât de poetic să vezi acest loc atât de plin de oameni”, a spus solista în vârstă de 49 de ani.

Acesta a fost cel de-al doilea concert susţinut de vedeta pop în această piaţă din capitala Mexicului. Iar numărul celor care au ținut să participe a reprezentat un record pentru un show susținut în această locație. Potrivit primarului oraşului Mexico City, Clara Brugada, datorită artistei columbiene, piaţa din centrul istoric al oraşului a fost „plină de magie, muzică şi o energie incredibilă”.

„Inimile noastre bat încă mai repede după ce am trăit aseară!”, a scris primarul Clara Brugada pe reţeaua X.

Lady Gaga a strâns 2,5 milioane de oameni pe Copacabana

Shakira a atins, anterior, un alt record de spectatori în Mexic. Interpreta piesei „Hips Don’t Lie” a urcat vineri pe scena Estadio GNP pentru a 13-a şi ultima oară. Cu acest prilej a reușit să stabilească un record de apariţii pe această scenă, în cadrul turneului său „Las Mujeres Ya No Lloran”.

Pentru această serie de concerte s-au vândut aproximativ 800.000 de bilete.

O altă provocare importantă o aşteaptă pe vedeta pop pe 2 mai. Ea va susține un alt concert gratuit pe legendara plajă Copacabana din Rio de Janeiro. Anul trecut, aici au participat aproximativ 2,5 milioane de oameni la concertul susținut de Lady Gaga.

Tags:
Citește și...
Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
Monden
Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
S-a aflat adevărul despre Jim Carrey, după imaginile care au inflamat internetul. A fost sau nu el pe scena Premiilor César?
Monden
S-a aflat adevărul despre Jim Carrey, după imaginile care au inflamat internetul. A fost sau nu el pe scena Premiilor César?
Dan Negru a comentat evenimentele din Orientul Mijlociu: „Sunt peste 5.000 de ani de conflicte. Nu e nimic nou!”
Monden
Dan Negru a comentat evenimentele din Orientul Mijlociu: „Sunt peste 5.000 de ani de conflicte. Nu e nimic nou!”
Flavia Mihăsan este pregătită pentru pasul cel mare. Ce a declarat aceasta despre relația pe care o are cu actorul Andrei Ciobanu
Monden
Flavia Mihăsan este pregătită pentru pasul cel mare. Ce a declarat aceasta despre relația pe care o are cu actorul Andrei Ciobanu
Explozie puternică în Japonia, în imobilul în care se aflau Dorian Popa și SNIK: „Am crezut că sunt în iad. Este horror”
Monden
Explozie puternică în Japonia, în imobilul în care se aflau Dorian Popa și SNIK: „Am crezut că sunt în iad. Este horror”
Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
Monden
Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
Scene de groază trăite în Dubai de către o celebră actriță din România: „S-a zguduit blocul”. Unde a fugit acum
Monden
Scene de groază trăite în Dubai de către o celebră actriță din România: „S-a zguduit blocul”. Unde a fugit acum
Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz: „Credeam că am foarte mulți prieteni. Se cern ca prin sită”
Monden
Loredana Groza, despre prieteniile din showbiz: „Credeam că am foarte mulți prieteni. Se cern ca prin sită”
Vedetele din România care au investit milioane de euro în apartamente în Dubai: „E vrăjeală că dacă-ți iei acolo, te îmbogățești. Nu mai e ce-a fost” (VIDEO)
Monden
Vedetele din România care au investit milioane de euro în apartamente în Dubai: „E vrăjeală că dacă-ți iei acolo, te îmbogățești. Nu mai e ce-a fost” (VIDEO)
Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
Monden
Schimbare neașteptată la Survivor 2026: Cine intră în echipa Faimoșilor după ce Naba Salem a fost eliminată
Ultima oră
23:25 - Statele din Golf intensifică diplomația din umbră pe fondul conflictului cu Iranul. Cum încearcă Emiratele Arabe Unite și Qatarul să limiteze escaladarea
23:21 - Ratele bancare au devenit o povară pentru români. Tot mai mulți cer reducerea costurilor și sprijin pentru plata creditelor
23:19 - Surpriza de pe bonul fiscal: Ce a pățit o femeie care și-a cumpărat o cafea din aeroport și a cerut miere
23:04 - Situația din Orientul Mijlociu escaladează. Gărzile Revoluţionare anunţă închiderea strâmtorii Ormuz
22:52 - Ce lucrări poți face fără autorizație și când riști amenda de 100.000 de lei
22:49 - Andreea Tonciu, mărturisiri fără filtre despre gelozie. Gestul extrem pe care l-a făcut și cum arată astăzi relația cu soțul ei: „Este liber să facă ce vrea, când vrea”
22:39 - Brandurile de lux își închid magazinele din Orientul Mijlociu. Cum riscă marile grupuri să piardă sute de milioane de dolari
22:22 - Accident cutremurător! Mașină spulberată de două trenuri, după ce a rămas blocată pe șine în ultimul moment (VIDEO)
22:20 - O mamă și o bunică riscă închisoarea pe viață după ce au ascuns nou-născuți în pungi
22:07 - Iranul denunță tăcerea Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului. Președintele Pezeshkian acuză uciderea mai multor civili în bombardamente