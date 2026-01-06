B1 Inregistrari!
Ana Maria
06 ian. 2026, 10:27
Ghişeul.ro, inaccesibil pentru a doua zi consecutiv: Ce trebuie să știe românii despre plata taxelor în 2026
sursa foto: Foto: mobilissimo.ro
Cuprins
  1. Site-ul Ghişeul.ro, inaccesibil. Cum pot plăti românii taxele și impozitele în această perioadă
  2. Ce schimbări fiscale au loc pentru contribuabili în 2026

Site-ul Ghişeul.ro, inaccesibil. Pentru a doua zi consecutiv, platforma Ghişeul.ro, utilizată de români pentru plata online a taxelor și impozitelor, nu este funcțională. Utilizatorii care accesează site-ul se confruntă cu un mesaj prin care sunt informați că „se efectuează lucrări de mentenanță”. Această situație a început încă de luni dimineață, când au apărut și mesaje de eroare precum „The service is unavailable”.

„Momentan, se efectuează lucrări de mentenanţă asupra Sistemului Naţional Electronic de Plată online cu cardul a taxelor şi impozitelor. Ne cerem scuze pentru inconvenienţe şi vă mulţumim pentru înţelegere. Vă rugăm reveniți!”, au transmis reprezentanții Ghişeul.ro.

Sursa foto: Captura foto

Site-ul Ghişeul.ro, inaccesibil. Cum pot plăti românii taxele și impozitele în această perioadă

Deși platforma web nu este accesibilă, aplicația mobilă Ghişeul.ro funcționează în mod normal pe dispozitivele iOS. Cu toate acestea, în primele zile ale noului an fiscal, mai mulți contribuabili au semnalat erori și în aplicație.

Ghişeul.ro este o platformă care include peste 1.600 de instituții publice și facilitează plata online a taxelor și impozitelor locale, amenzilor și altor obligații fiscale. Până când site-ul va fi din nou disponibil, românii vor trebui să utilizeze aplicația mobilă sau să aștepte reluarea funcționării site-ului.

Ce schimbări fiscale au loc pentru contribuabili în 2026

De la 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare noile taxe și impozite, după ce modificările legislative adoptate în 2025 au fost validate de Curtea Constituțională. O parte dintre acestea au fost introduse prin așa-numita „ordonanță trenuleț”, un pachet care a adus ajustări semnificative pentru bugetele locale.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a recunoscut recent, într-un interviu pentru Digi24, că nu a instalat încă aplicația Ghişeul.ro și că nu și-a plătit impozitul pe acest an.

„Eu, personal, nu am instalat-o. Sigur, acolo unde localitățile sau administrațiile locale și-au făcut treaba, au fost rapide și au și urcat deciziile. Nu am plătit impozitul. Cei care plătesc mai repede au un discount în funcție de localitate. Unii 4%, unii 5%. La toate persoanele fizice din România au crescut impozitele cu data de 1 ianuarie”, a spus șeful Guvernului.

