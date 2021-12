Solstițiul de iarnă 2021. Ce tradiții respectă românii și ce nu ai voie să faci dacă vrei ca anul viitor să fie unul bun

Solstițiul de iarnă are loc în data de 21 decembrie, la ora 17:59, moment în care se va marca cea mai scurtă zi din an, de 8 ore și 50 de minute, noaptea fiind de 15 ore și 10 minute. Cu această ocazie, există o serie de tradiții pe care românii le respectă, la începutul iernii astronomice.

Ce este solstițiul de iarnă

Solstițiul de iarnă marchează începutul iernii astronomice, în emisfera nordică și are loc în data de 21 decembrie. În timpul solstițiului de iarnă, noaptea va avea cea mai lungă durată din an, în timp ce ziua va fi cea mai scurtă din an. După ce trece solstițiul de iarnă, zilele vor începe să se mărească treptat.

Împreună cu solstițiul de vară, de primăvară și de toamnă, solstițiul de iarnă marchează cele patru mari momente astronomice ale anului.

Tradiții pentru solstițiul de iarnă 2021

Tradiția spune că este bine ca prima persoană care intră în casă după solstițiul de iarnă să fie bărbat. Astfel, te vei bucura de protecție și noroc în tot anul care va veni.

Solstițiul de iarnă marchează un moment bun din an în care să îți tragi sufletul, să faci o analiză a lucrurilor care s-au petrecut și a obiectivelor pe care le-ai stabilit pentru viitor.

În noaptea ce marchează solstițiul de iarnă se spune că se deschis cerurile și se bat binele și răul, motiv pentru care, în bătrâni, se obișnuia să se lase o lumânare aprinsă.

Ziua solstițiului de iarnă este un moment bun în care să dați de pomană pentru copii și bătrânii nevoiași. Turta dulce este cel mai bun produs de împărțit, iar în trecut se dădeau smochine.

Tradiția spune că nu este bine să stați singuri în casă, ci mai bine să petreceți timp în compania celor dragi. Astfel, veți reuși să nu rămâneți singuri până la următorul solstițiu.