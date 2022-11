Soluții neobișnuite din cauza facturilor la energie. Șeful medicilor de familie din Gorj își consultă pacienții la lumina lanternei: „Asta este situația în care am ajuns”

din Gorj, doctorul Mihai Moisescu este nevoit să recurgă la soluții neobișnuite din cauza facturilor la energie, folosind astfel veioze și chiar lanterne în cabinetul său de medicină din Motru.

Șeful medicilor de familie din Gorj își întâmpină pacienții la lumina lanternei

Medicul Mihai Moisescu susține că , având în vedere încasările modeste, motiv pentru care a luat măsuri pentru economisirea energiei electrice, notează .

Drept urmare, în perioadele cu gărzi, noaptea, consumul de electricitate în clădire și în afara ei a fost eliminat complet.

De asemenea, medicul a mai precizat că lanterna o folosește atunci când iese din clădire sau când vin pacienți, pentru .

„Pentru iluminatul exterior am oprit tot, de asemenea, și am cumpărat o lanternă pe care o folosesc atunci când este nevoie. Asta este situația în care am ajuns. Nu prea avem de ales, pentru că atunci când îți vine factura o plătești și nu mai comentezi, că altfel te trezești că ești debranșat. O ducem greu mai ales că majoritatea medicilor de familie au pe cartea de muncă și nu își permit să iasă la pensie”, a declarat Mihai Moisescu, potrivit sursei citate.