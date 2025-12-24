Sondajul realizat de CSM în rândul magistraților a ajuns la Nicușor Dan și la Ilie Bolojan. Acuzații grave din partea judecătorilor

Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii a inițiat o consultare a judecătorilor, după ce Nicușor Dan a spus că vrea să facă un referendum în cadrul sistemului de justiție, iar rezultatele au ajuns la președinte, la premier și la .

Judecătorii se plâng: e o campanie împotriva justiției

Aproape toți judecătorii care au răspuns chestionarului CSM spun că au resimțit, în ultimul an, existența unei campanii publice împotriva justiției. Potrivit analizei preliminare publicate marți, 98,1% dintre judecători au declarat că au resimțit, în ultimul an, o campanie publică împotriva sistemului judiciar. De asemenea, CSM susține că „volumul de activitate este principala problemă sistemică pe care o resimt judecătorii”.

CSM dă vina pe Parlament pentru prescripția dosarelor

În privința prescripției dosarelor, una din principalele teme ale documentarului Recorder de la care a pornit furtuna din justiție, CSM afirmă că vina amânării până la prescripție a cauzelor este a Parlamentului.

„Percepția judecătorilor este că principala cauză care a condus la aceste situații în care se constată intervenită prescripția răspunderii penale este pasivitatea Parlamentului. În același timp, constituie cauze semnificative durata urmăririi penale și deciziile pronunțate de către Curtea Constituțională.”, se mai arată în comunicat.

Cât despre modificarea completurilor de judecată, aceste înlocuiri sunt excepții nu o regulă, arată CSM.

„Un număr de 192 dintre respondenți, reprezentând o pondere de 8,4%, au spus că au fost înlocuiți dintr-un complet de judecată, în timp ce 2.081, sau 91,6%, au spus că nu au fost înlocuiți. Doar 31 dintre cei înlocuiți au arătat că au fost înlocuiți fără acordul acestora.

Un singur respondent a apreciat că schimbarea a fost realizată cu scopul de a conduce la intervenirea prescripției răspunderii penale, în timp ce 159 judecători au răspuns în sens contrar. Totodată, 3 judecători au arătat că au atacat actul administrativ în instanță, în timp ce 71 de judecători au arătat că nu au formulat o astfel de acțiune.”, arată analiza realizată de CSM, care poate fi consultată .