Ministrul Justiției, reacție la referendumul anunțat de Nicușor Dan printre magistrați (VIDEO)

Traian Avarvarei
22 dec. 2025, 16:58
Ministrul Justiției, reacție la referendumul anunțat de Nicușor Dan printre magistrați (VIDEO)
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat luni, după ce moțiunea Opoziției contra sa a căzut, că reformele în sistemul judiciar vor continua, cu respectarea independenței Justiției. Întrebat de reporteri, Marinescu s-a referit și la referendumul pe care președintele Nicușor Dan l-a anunțat în rândul magistraților.

Marinescu: Vom continua reformele în Justiție

„Ministerul Justiției a lucrat intens, aplicat, și-a realizat competențele și obligațiile legate și va continua să facă acest lucru cu respectarea principiilor care vizează o independență totală a Justiției, neimplicarea politicului în actul de justiție, dar realizarea tuturor obligațiilor de politici publice pe care ministerul le are.

Mulțumesc colegilor care au susținut poziția ministerului și vă asigur că vom continua pe drumul de reformă și de asumare a tuturor obligațiilor privitoare la un sistem de justiție performant și eficient în România”, a declarat ministrul Justiției, după ce moțiunea simplă contra sa a picat.

Ce spune Marinescu despre referendumul anunțat de Nicușor Dan

Întrebat cum vede declarațiile președintelui Nicușor Dan, că va face referendum și dacă magistrații consideră că CSM nu lucrează în interes public, atunci CSM să plece acasă, ministrul Radu Marinescu a răspuns: „Referendumul are o reglementare legală și e stabilit cine-l poate promova, în ce materii și în ce condiții. Cred că dl președinte va lămuri demersul său și modalitatea în care poate fi realizat. Pentru consultarea magistraților e o formulă în Legile Justiție, care presupune inițierea de către CSM, prin convocarea adunărilor generale, și apoi pronunțarea magistraților în cadrul acestor adunări. Acum, nu știu formula juridică pe care dl președinte o are”.

