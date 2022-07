Soprana Angela Gheorghiu: Nu datorez nimic României, nu am fost susținută de acest stat sau de instituțiile lui niciodată în cariera mea

Soprana Angela Gheorghiu susține că statul român și instituțiile sale nu au sprijinit-o niciodată în carieră. „Dimpotrivă eu am susținut muzicieni și colegi români”, spune artista într-o postare în care a explicat de ce l-a criticat pe Cristian Măcelaru, director aristic la Orchestra Națională a Franței, care ar fi refuzat să o distribuie în concertul organizat la Paris de Ziua Națională a Franței.

„Nu datorez nimic României”, spune Angela Gheorghiu

„Nu datorez nimic României, nu am fost susținută de acest stat sau de instituțiile lui niciodată în cariera mea, dimpotrivă eu am susținut muzicieni și colegi români, invitându-i în concertele și spectacolele mele, pe onorarii importante, în toată cariera mea (…). În România, în 32 de ani, am avut 4 sau 5 concerte cu onorarii și 8-10 concerte sau apariții în concerte de caritate, niciun spectacol de operă cu excepția examenului de licență a Universității de Muzică București, care a avut loc la Cluj în 1990… Nu am ajuns niciodată să semnez un contract cu ONB sau cu o altă instituție culturală din România”, a scris soprana, duminică, pe Facebook.

Artista spune că și-a dedicat întreaga viață muzicii, dar în special celei românești.

„Mi-am dedicat toată viața muzicii și în particular muzicii românești, pe care o cânt în toate concertele mele, naționalitatea mea e română, originea mea din Adjud o știe o lume întreagă și o menționez în toate prezentările și biografiile care mi se cer. Nu datorez, în fapt, nimănui nicio explicație, ba dimpotrivă, mie mi se datorează explicații din partea multora, dar am considerat ca măcar o dată lucrurile trebuie spuse clar”, a continuat Angela Gheorghiu.

„Vă doresc tuturor mai multă înțelegere și mai mult patriotism autentic, care să depășească stadiul de comentariu pe facebook. Sentințele naționaliste, extreme, anti feministe, comentariile făcute de dragul scandalului, fără un minim de informare și de respect, nu își au loc în anul 2022 și niciodată”, a adăugat ea.