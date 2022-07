Sorin Grindeanu, despre salvarea companiei Tarom: „Răbdarea mea a ajuns la final şi voi lua o decizie”

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit marți despre necesitatea punerii în aplicare a .

Întrebat dacă doreşte cineva să închidă compania aeriană de stat, oficialul a precizat că nu crede că există persoane care doresc închiderea companiei aeriene.

„Eu nu cred. Sunt convins că nu există persoane. Ca şi acţiune pe care o face fiecare persoană în parte, unii reuşesc să fie manageri mai buni, alţii mai puţin bun. Da, am zburat cu Tarom, duminica aceasta a avut întârziere o oră şi un sfert. Duminica trecută avionul a plecat după aproape 4 ore. Era cu ceilalţi călători pe Aeroportul din Timişoara. A existat o explicaţie tehnică a celor de la Tarom, dar e inadmisibil, pe orice cursă, să fie servicii pentru astfel de situaţii de întârziere, furnizare de apă. Răbdarea mea a ajuns la final şi voi lua o decizie spre finalul săptămânii vitoare”, a transmis Sorin Grindeanu.

Ministrul Transporturilor susține că cine nu înţelege că trebuie pus în aplicare planul de a încerca , atunci trebuie să plece.

„Eu am anunţat că sunt câteva companii în coordonarea Ministerului Transporturilor, eu nu sunt şeful Tarom, are un director general, nu sunt şef la Metrorex sau CFR călători. Sigur că sunt în coordonarea mea şi tocmai de aceea răspund pentru asta. Am dat ordin pe toate companiile din subordinea Ministerul Transporturilor, fără excepţie, la 109. Va apărea anunţul public pentru depunere de CV. Sunt aşa CNAIR, CFR Călători şi Metrorex. Am făcut licitaţie tot pentru cei care se ocupă de găsirea de personal.

, cum au pierdut ţări din jurul nostru. Au rămas în picioare Aero în Polonia şi Tarom. Bulgarii ai pierdut demult. Cine nu înţelege că acel plan cu Comisia Europeană trebuie pus în aplicare astfel încât să încercăm să salvăm Tarom înseamnă că trebuie să plece. Faptul că găsim noi o soluţie aşa temporară, nu mai merge. Lucrurile se vor termina rapid”, a mai spus social-democratul.