Sorin Grindeanu respinge cererile transportatorilor: Rovinieta și motorina nu vor fi gratuite

Sorin Grindeanu a făcut sâmbătă noi declarații privind cererile transportatorilor pentru motorină gratuită și scutiri de rovinietă.

Ministru Transportului consideră de neacceptat asigurarea de motorină gratis de la Guvern pentru transportatori sau neplata rovinietei. Ministrul Transporturilor a vorbit despre cerinţele protestatarilor cu care Guvernul a fost de acord.

„Din prima seară – şi a fost o seară lungă la prima întâlnire – noi am ajuns la un acord pe care l-am dat public, l-am semnat, lucruri pe care eu şi echipa mea am putut să mi le asum. Toată lumea a dorit să găsească o soluţie și am găsit-o, dovadă că am semnat acele lucruri, dovadă că după aceea, la prima şedinţă de Guvern s-au luat anumite hotărâri care ţineau de parte din cererile pe care le-au avut transportatorii. Sigur, sunt lucruri pe care nu poţi să le negociezi, sunt lucruri pe care nu e normal să le pui sub semnul întrebării”, a declarat ministrul Transporturilor sâmbătă, potrivit news.ro.

Cererea pentru motorină gratuită respinsă

Întrebat dacă protestatarii au cerut Guvernului motorină pe care să nu o plătească, Grindeanu a răspuns: „Mie nu, la întâlnirea cu mine nu”.

Reacția ministrului Sorin Grindeanu cu privire la camioanele din Ucraina și regimul preferențial la portul Constanța

„Nu e treaba mea, ca ministru, neapărat, să răspund la lucruri care par că ţin de un fel de teoria conspiraţiei: că în portul Constanţa camioanele din Ucraina au regim preferenţial de a intra în faţa camioanelor din România. Mă scuzaţi, eu am spus un lucru: dacă mi se aduce cea mai mică dovadă că acest lucru se întâmplă, toată conducerea portului Constanţa o destitui, toată! Nu există acest sistem! A, că poate unul a fost mai rapid şi a intrat… dar nu există un sistem care să fie pus la punct astfel încât să fie favorizate camioanele din Ucraina. Exclus aşa ceva, să aibă un regim preferenţial!”, a argumentat Grindeanu.

Transportatorii protestează încă de la începutul lunii ianuarie. Aceștia de prețul mare al asigurărilor RCA, de prețul în continuă creștere a carburanților și de taxele de drum. Reprezentanții acestora subliniază diferența considerabilă de preț prin comparația cu alte țări din UE.