Spargere în casa unui primar din Mehedinți. Hoții i-au furat o sumă uriașă, în timp ce el petrecea la un botez

Un primar din Mehedinți a fost prădat în timp ce petrecea la un botez. Hoții l-au lăsat fără 100.000 de euro. Ei n-au avut nevoie să folosească forța pentru a intra în casa politicianului.

Ionuț Gîrgă, primarul comunei Dîrvari din Mehedinți, și soția lui petreceau la un botez când au intrat în casa lor și au plecat cu 100.000 de euro.

Când s-a întors acasă, în satul Gemeni, Gîrgă a văzut dezordinea din camera în care erau ținuți banii și a constatat că aceștia nu mai sunt. Așa că a anunțat imediat poliția, notează

„Suntem distruși, ca fiecare. Soțul este foarte bulversat. Copiii erau acasă, dormeau. Nu au auzit nimic. Am fost la un botez și când am venit acasă, am găsit… ce să vă zic… dezamăgirea”, a povestit soția primarului, citată de

Cei doi copii ai primarului au zis că nu au auzit nimic suspect.

Localnicii spun că banii proveneau de la un magazin, mai multe terenuri agricole în arendă și utilaje agricole pe care le deține primarul, în timp ce familia acestuia ar fi spus că banii provin din vânzarea echipamentelor.

– Aveți idee de unde aveau acești bani?

– Păi, nu-i primar?! spune o femeie din sat.

Hoții n-au intrat cu forța în casa primarului

Polițiștii au constatat că hoții n-au intrat cu forța în casa primarului.

„În urma verificărilor efectuate s-a constatat că imobilul persoanei vătămate se compune din două case de locuit, situate în aceeași curte, ale căror uși de acces și ferestre nu prezentau urme de forțare”, a declarat Corina Moraru, purtător de cuvânt IJP Mehedinți.

Polițiștii au deschis dosar penal de furt calificat.