B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Specia care a ajuns în Marea Neagră și este o considerată o delicatesă în America. Un singur preparat poate costa și 100 de dolari

Specia care a ajuns în Marea Neagră și este o considerată o delicatesă în America. Un singur preparat poate costa și 100 de dolari

B1.ro
22 sept. 2025, 22:00
Specia care a ajuns în Marea Neagră și este o considerată o delicatesă în America. Un singur preparat poate costa și 100 de dolari
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Cum au ajuns crabii albaștri în Marea Neagră
  2. Cât costă preparatele din crabii albaștri
  3. Ce specii sunt puse în pericol de crabii albaștri
  4. Specia descoperită în Dunăre în urmă cu cinci ani

Schimbările climatice se reflectă și în ceea ce mâncăm. În timp ce capturile de scrumbii de Dunăre sunt tot mai slabe, populația de crabi albaștri din Marea Neagră crește. Problema este că această creștere a numărului de exemplare de crabi albaştri, o vietate din Oceanul Atlantic, ar putea afecta dezvoltarea unor specii marine autohtone. 

Cum au ajuns crabii albaștri în Marea Neagră

Biologii de la Institutul de Cercetări Marine din Constanţa au constatat modificări semnificative ale ecosistemelor din Marea Neagră și Dunăre. Schimbări au remarcat și pescarii, în năvoade. Scrumbiile nu doar că erau mai puține, dar și mai mici.

„Acest fenomen se datorează în principal temperaturilor foarte scăzute în perioada de început de migraţie, ianuarie-martie, cât şi în perioada de mai şi iunie. Un alt efect, nivelul Dunării foarte scăzut care înfluenţează foarte mult migraţia”, a explicat George Ţiganov, cercetător ştiinţific.

Dacă situația nu se va remedia atunci, spun cercetătorii, scrumbia de Dunăre va deveni o raritate.

„Pescarii de la Marea Neagră nu prind foarte multă scrumbie, că noi o prindem şi ne intră în plase când ea migrează spre Dunăre ca să se reproducă. Cantităţile nu sunt foarte mari la noi”, a declarat Laurenţiu Mirea, preşedinte Federaţia Organizaţiilor de Pescari.

În timp ce scrumbia devine din ce în ce mai mult un lux, crabul albastru se înmulțește rapid în Marea Neagră, unde a ajuns în urmă cu doar câțiva ani, în apa de balast a navelor.

Cât costă preparatele din crabii albaștri

Însă, pentru un moment, în țara noastră, această specie nu este folosită în alimentație. În America, spre exemplu, preparatele care au la bază această specie marină sunt considerate delicatese și costă în jur de 100 de dolari, în restaurantele.

„Este o specie nord-americană folosită foarte mult în crescătorii, care probabil că va avea o importanţă cumva şi la noi într-o bună zi. Este un crab foarte mare, de altfel gustos şi din ce în ce mai numeros”, a declarat Adrian Bâlbă, doctor în ştiinţe, pentru Observator News.

„Dacă este confirmarea acestei reproduceri în mediul Mării Negre şi stabilizarea unei populaţii, există întotdeauna posibilitatea de a exploata comercial”, a declarat Florin Timofte, director Institut de Cercetare Marine.

Ce specii sunt puse în pericol de crabii albaștri

Deși ar putea aduce beneficii economice țării, crabul albastru este un prădător agresiv, ceea ce înseamnă că ar putea ameninţa speciile autohtone de moluşte şi peşti mici.

„Dacă se va stabili şi va deveni o populaţie mai însemnată decât în prezent va distruge ce înseamnă scoici de mică adâncime, unele chiar protejate. Trebuie luate măsuri de managment”, a avertizat Victor Niţă, biolog.

Biologii cer evaluări urgente legate de impactul crabului albastru asupra ecosistemului Mării Negre și al Dunării.

Specia descoperită în Dunăre în urmă cu cinci ani

O nouă specie a ajuns și în Dunăre, aproape de zona Galați. Este vorba despre creveții asiatici, care, la fel ca și crabii albaștri, sunt în egală măsură o delicatesă pentru oameni și o amenințare pentru ecosistem, avertizează specialiștii.

„Avem o veste aparent bună pentru iubitorii de fructe de mare: în apele dulci ale României au apărut creveți. Unde mai pui că sunt gustoși!  Vestea este pentru că specia are potențial invaziv. Se numește crevete oriental de apă dulce (Macrobrachium nipponense) și are origini asiatice”, a anunțat Rețeaua pentru Natură Urbană, într-o postare pe Facebook.

Potrivit specialiștilor, creveții au ajuns inițial din fosta Uniune Sovietică, unde erau crescuți pe post de hrană pentru crapii chinezești. În timp, rușii și-au dat seama că și crevetele e bun de mâncat și au început să îl cultive ca atare în crescătorii. În urma unor inundații, o parte dintre acești au evadat și, treptat, specia și-a extins arealul, potrivit Adevărul.

Creveții ar fi coborât pe Nistru până în Marea Neagră, iar mai apoi, ar fi urcat pe Dunăre, a explicat biologul Aurel Năstase, de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării, într-un podcast. Crustaceul se înmulțește rapid, având în vedere că femela sa poate depune până la 8 ponte într-un an.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Motivul scandalos pentru care șoferii nu pot circula pe un lot din autostrada Moldovei. Constructorul obligat să remedieze situația
Eveniment
Motivul scandalos pentru care șoferii nu pot circula pe un lot din autostrada Moldovei. Constructorul obligat să remedieze situația
Ministrul Apărării: „În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”. Ce trebuie să știe tinerii români
Eveniment
Ministrul Apărării: „În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”. Ce trebuie să știe tinerii români
Nicușor Dan a convocat CSAT. Ce măsuri urmează să ia autoritățile române la încălcările spațiului aerian de către drone sau avioane
Eveniment
Nicușor Dan a convocat CSAT. Ce măsuri urmează să ia autoritățile române la încălcările spațiului aerian de către drone sau avioane
Românii au început pregătirile pentru iarnă. Cât costă acum castraveții, gogoșarii sau conopida
Eveniment
Românii au început pregătirile pentru iarnă. Cât costă acum castraveții, gogoșarii sau conopida
Cele mai bune ceaiuri pentru imunitate. Plantele care te protejează în sezonul rece
Eveniment
Cele mai bune ceaiuri pentru imunitate. Plantele care te protejează în sezonul rece
Uitați de aur sau de platină! Care este cel mai scump și rar metal din lume / De ce experții recomandă investiții masive în el
Eveniment
Uitați de aur sau de platină! Care este cel mai scump și rar metal din lume / De ce experții recomandă investiții masive în el
„Schema Oana Cuzino” face ravagii. Cum au fost păcăliți mii de pensionari cu produse „miraculoase” de către niște escroci
Eveniment
„Schema Oana Cuzino” face ravagii. Cum au fost păcăliți mii de pensionari cu produse „miraculoase” de către niște escroci
Datele banale care sunt folosite de hackeri pentru fraude și furt de identitate. Avertismentul DNSC
Eveniment
Datele banale care sunt folosite de hackeri pentru fraude și furt de identitate. Avertismentul DNSC
O tânără a zburat 3.800 de kilometri doar pentru a-și cumpăra un desert din Cluj-Napoca. Despre ce este vorba
Eveniment
O tânără a zburat 3.800 de kilometri doar pentru a-și cumpăra un desert din Cluj-Napoca. Despre ce este vorba
Mihaela Bilic explică de ce tot mai mulți oameni au intoleranța la gluten. Ce produse ar trebui, de fapt, evitate în astfel de cazuri
Eveniment
Mihaela Bilic explică de ce tot mai mulți oameni au intoleranța la gluten. Ce produse ar trebui, de fapt, evitate în astfel de cazuri
Ultima oră
23:58 - Înfrângere pentru Donald Trump la Hollywood. Disney reia emisiunea lui Jimmy Kimmel
23:55 - Tom Holland a ajuns în atenția medicilor după un incident pe platou. Ce s-a întâmplat cu starul din Spider-Man
23:14 - Autoritățile din Republica Moldova au arestat 74 de persoane pentru un presupus complot rusesc înaintea alegerilor parlamentare
23:11 - Kelemen Hunor avertisment înainte de decizia CCR pe pensiile magistraților. Cât mai rezistă guvernul Bolojan
23:00 - Întâmplarea amuzantă la care a luat parte Andreea Marin, la piață. Ce spune vedeta despre momentele în care este abordată de fani
22:39 - Alocațiile pentru copii în octombrie 2025.Când intră banii pe card și ce trebuie să știe părinții
22:34 - Donald Trump va anunța că paracetamolul provoacă autism, în ciuda lipsei dovezilor științifice
22:30 - Motivul scandalos pentru care șoferii nu pot circula pe un lot din autostrada Moldovei. Constructorul obligat să remedieze situația
21:58 - Ministrul Apărării: „În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”. Ce trebuie să știe tinerii români
21:52 - Regula esențială pentru cei care urmează să iasă la pensie. Ce trebuie să știe înainte de a-și planifica pensionarea