Ianis Hagi și-a revenit complet după accidentare și e apt pentru meciul de luni după-amiază cu Samsunspor.

Ianis Hagi s-a recuperat după accidentare

Ianis Hagi s-a accidentat pe 4 aprilie, în meciul Gaziantep – Alanyaspor (1-1). Investigațiile medicale au arătat că are un edem muscular. El a revenit în partida cu Kasimpașa și a prins 30 de minute de joc, dar apoi n-a mai evoluat în meciul cu Beșiktaș, din Cupa Turciei.

Acum, jurnaliștii turci au scris că fotbalistul român e recuperat 100%.

„Ianis Hagi, accidentat împotriva lui Gaziantep, și Meschack Elia, absent, și-au revenit complet și se așteaptă să fie prezenți cu Samsunspor”, au scris turcii, potrivit

Ianis Hagi cu Alanyaspor pe două sezoane. Până acum, a jucat 27 de meciuri și a dat cinci goluri. El e așteptat să fie și căpitanul Naționalei de fotbal a României, odată ce tatăl său, Gheorghe Hagi,