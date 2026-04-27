B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor

Anunțul turcilor după ce Ianis Hagi a jucat doar 30 de minute în ultimele 3 meciuri la Alanyaspor

Traian Avarvarei
27 apr. 2026, 09:58
Ianis Hagi, jucând la Alanyaspor. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA

Ianis Hagi și-a revenit complet după accidentare și e apt pentru meciul de luni după-amiază cu Samsunspor.

Ianis Hagi s-a recuperat după accidentare

Ianis Hagi s-a accidentat pe 4 aprilie, în meciul Gaziantep – Alanyaspor (1-1). Investigațiile medicale au arătat că are un edem muscular. El a revenit în partida cu Kasimpașa și a prins 30 de minute de joc, dar apoi n-a mai evoluat în meciul cu Beșiktaș, din Cupa Turciei.

Acum, jurnaliștii turci au scris că fotbalistul român e recuperat 100%.

„Ianis Hagi, accidentat împotriva lui Gaziantep, și Meschack Elia, absent, și-au revenit complet și se așteaptă să fie prezenți cu Samsunspor”, au scris turcii, potrivit DigiSport.

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor pe două sezoane. Până acum, a jucat 27 de meciuri și a dat cinci goluri. El e așteptat să fie și căpitanul Naționalei de fotbal a României, odată ce tatăl său, Gheorghe Hagi, a devenit selecționer.

Tags:
Ultima oră
12:50 - Un bărbat din SUA, prins după ce a întrebat ChatGPT cum se ascunde un cadavru
12:48 - Primul lider social-democrat, care a respins ideea unei guvernări cu AUR: „PSD protejează românii”
12:47 - De ce a fost obligat Sorin Bontea să plătească 100.000 de euro către Antena Group. Motivarea instanței
12:46 - Prima reacție din PNL după anunțul moțiunii PSD‑AUR. Ciprian Ciucu: Nu vom mai forma o coaliție cu PSD
12:26 - Ce suveniruri aleg experții în turism. Obiectele de călătorie care păstrează amintirile vii
12:16 - Realitate dură în România: tot mai mulți copii victime ale traficului de persoane prin metoda „loverboy”
12:15 - Cristian Erbașu avertizează: Companiile din construcții suportă costuri tot mai mari. Presiune suplimentară pe capacitatea firmelor de a-și menține termenele asumate
12:13 - Ce trebuie să știe românii care ajung în Grecia de 1 Mai: Țara intră în grevă generală. De ce protestează angajații
11:59 - Va forma AUR un guvern cu PSD, după depunerea moțiunii? Răspunsul ferm dat de George Simion. Ce reproșuri i-a adus lui Nicușor Dan (VIDEO)
11:44 - Șeful ANRE: „Dacă lumea e supărată pe noi, înseamnă că ne facem treaba”. Ce a spus despre piața energiei și reforme în sector