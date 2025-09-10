Anul trecut, speranța de viață din România a ajuns la 77 de ani. Se pare că, în comparație cu datelor colectate în 2023, românii trăiesc cu doi ani mai mult.

Cuprins:

De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații În ce județ din România trăiesc cei mai longevivi oameni De ce oamenii de la munte trăiesc mai mult Pe ce loc se clasează România în Europa din punct de vedere al speranței de viață

De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații

Potrivit acelorași date, femeile ajung să trăiască mai mult decât bărbații, în medie, cu șase ani. Acest lucru se datorează, pe de-o parte, stilului de viață mai sănătos și, pe de altă parte, accesului mai ușor la serviciile medicale.

În București, speranța medie de viață a bărbaților ajunge la 75 de ani, în timp ce a femeilor este de 81 de ani, depășind astfel media națională. Nu doar în Capitală are loc acest fenomen, ci și în alte orașe mari, acolo unde locuitorii au nu doar venituri mai mari și acces mai facil la servicii medicale, dar și un nivel de educație mai crescut.

În ce județ din România trăiesc cei mai longevivi oameni

Vâlcenii par să fi descoperit secretul longevității, căci oamenii de aici trăiesc cel mai mult din România. În timp ce speranța de viață la bărbați ajunge la 80 de ani, depășind media națională de 77 de ani, speranța de viață la femeile din Vâlcea este cu încă 5 ani mai mare decât la bărbați.

Comuna Galicea este „acasă” pentru cel mai bătrân om din Europa. În vârstă de 112 ani și 4 ani, Ion Boangăr este împreună cu soția sa de peste 68 de ani. Bărbatul știe ce l-a ajutat să ajungă la această vârstă respectabilă și nu, nu e vorba nici de un aliment, nici de o băutură minune, ci de o stare de spirit.

„Secretul, ca să zic așa, nu e un secret, e un obicei. Să fii calm. Am băut de toate, am mâncat de toate”, a declarat Ion Boangăr, fost învățător, pentru .

Ion Boangăr are și un sfat pentru cei mai tineri care își doresc să ducă o viață la fel de longevivă ca a sa: „Să fie muncitori, să fie calmi, să fie înțelegători”.

De ce oamenii de la munte trăiesc mai mult

Se pare, spun specialiștii, că oamenii care trăiesc în zonele montane sau în stațiuni balneare, ajutați de aerul curat și de apa cu proprietăți terapeutice, duc o viață mai lungă.

„Mulți oameni m-au întrebat ce se întâmplă la Galicea și mulți sunt atrași… mă refer la cei din zona , sunt atrași de locurile noastre, știu două persoane care vor să se mute aici în pragul pensiei”, a declarat Florin Mărăcine, primar Galicea.

Statiscile arată că cel mai mult trăiesc oamenii care locuiesc în centru și nord-vestul țării, în jur de 78 de ani, în timp ce românii care locuiesc în sud-estul țării au o speranță de viață de doar 76 de ani.

„Ar trebui să ne uităm la condițiile interne și să ameliorăm condițiile în zonele pentru categoriile de populație care au probleme mai mari. După pensionare, bărbații tot mai au de trăit 15 ani sau mai mult, iar femeile peste 20 de ani”, a spus Marian Preda, profesor de sociologie, rector UB.

Pe ce loc se clasează România în Europa din punct de vedere al speranței de viață

Deși a înregistrat o creștere, speranța de viață din țara noastră este a treia cea mai mică din Uniunea Europeană, o arată datele Eurostat. Bulgaria este pe ultimul loc în acest clasament, cu 75,8 ani, în timp ce pe penultimul loc se află , cu 75,9 ani.

Însă, România reușește să se remarce prin cea mai mare creștere a speranței de viață, cu un an, din 2019 și până în 2023. La polul opus se situează Austria şi Finlanda, care au înregistrat cele mai mari scăderi ale speranţei de viaţă (minus 0,4 ani fiecare), urmate de Estonia şi Olanda (minus 0,2 ani).