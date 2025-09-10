B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Duba cu jandarmii care l-au adus la București pe Alexandru Bălan, spionul moldovean acuzat de trădare, implicată într-un accident. Autospeciala a fost lovită de un TIR

Duba cu jandarmii care l-au adus la București pe Alexandru Bălan, spionul moldovean acuzat de trădare, implicată într-un accident. Autospeciala a fost lovită de un TIR

Traian Avarvarei
10 sept. 2025, 12:49
Duba cu jandarmii care l-au adus la București pe Alexandru Bălan, spionul moldovean acuzat de trădare, implicată într-un accident. Autospeciala a fost lovită de un TIR
Sursa foto: captura video Youtube

Duba cu jandarmii care l-au transportat de la Timișoara la București pe Alexandru Bălan, spionul moldovean acuzat de trădare, a fost implicată într-un accident pe drumul de întoarcere spre vestul țării.

Cuprins

  • Ce se știe până acum despre accident
  • Ce acuzații i se aduc lui Alexandru Bălan

Ce se știe până acum despre accident

Accidentul a avut loc marți seară, după ora 20, pe un drum din localitatea Coșava, județul Timiș. Autospeciala jandarmilor ar fi fost lovită de un TIR.

Surse din Ministerul de Interne au declarat pentru Observator News că nimeni nu a fost rănit grav în rândul forțelor de ordine. În schimb, autospeciala Jandarmeriei Timiș ar fi fost serios avariată.

Jandarmii se întorceau acasă, după ce au încheiat misiunea de a-l aduce la București pe suspect.

Ce acuzații i se aduc lui Alexandru Bălan

Alexandru Bălan, fost adjunct al spionajului în Republica Moldova, a fost reținut de DIICOT sub acuzația de trădare. Acesta ar fi făcut parte dintr-o reţea care acţiona în toată Europa şi trimitea date militare spre KGB-ul belarus, aliatul Rusiei.

El a fost reținut luni, pe aeroportul din Timișoara.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
Eveniment
Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
Eveniment
Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante
Eveniment
O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23. Acesta și-a pierdut viața într-un accident. Ce spun oamenii legii
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 23. Acesta și-a pierdut viața într-un accident. Ce spun oamenii legii
„Femei, opriți-vă!”. Mesajul unei românce după 20 de ani în Italia, perioadă în care a observat diferențele de mentalitate dintre românce și italience. Ce sfaturi a dat
Eveniment
„Femei, opriți-vă!”. Mesajul unei românce după 20 de ani în Italia, perioadă în care a observat diferențele de mentalitate dintre românce și italience. Ce sfaturi a dat
Accident cu 8 victime, în Argeș. Ce au transmis autoritățile
Eveniment
Accident cu 8 victime, în Argeș. Ce au transmis autoritățile
Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția
Eveniment
Jaf în plină stradă. Un tânăr a amenințat trei persoane cu cuțitul pentru a le deposeda de bunuri. Ce a declarat poliția
La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
Eveniment
La un pas de moarte! Accident teribil, în județul Cluj. Ce s-a întâmplat
Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta
Eveniment
Copil de 15 ani, lovit de un șofer beat care a fugit de la fața locului. Minorul se plimba cu bicicleta
Infractor din categoria Most Wanted, repatriat din Marea Britanie. Va sta la pușcărie pentru trafic de minori
Eveniment
Infractor din categoria Most Wanted, repatriat din Marea Britanie. Va sta la pușcărie pentru trafic de minori
Ultima oră
13:11 - Nicușor Dan: „Vom fi – România, mediul economic, populația – în oarecare suferință în 2026, dar sfârșitul de 2026 e, în opinia mea, capătul tunelului” (VIDEO)
13:10 - Provocarea PSD pentru Ilie Bolojan. Gabriel Zetea: „Toți așteptăm reforma administrativ-teritorială” (VIDEO)
13:02 - Maia Morgenstern le-a dat peste nas celor care o critică pe fiica ei după ce a născut. Motivul? Vârsta partenerului. Ce le-a transmis actrița
12:54 - Mii de stele de mare au fost găsite pe o plajă din Scoția. Explicațiile experților
12:40 - Nicușor Dan își exprimă solidaritatea față de Polonia: „Rusia a demonstrat din nou că se comportă agresiv”
12:31 - Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
12:30 - Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
12:28 - Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
12:16 - Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”