Duba cu jandarmii care l-au transportat de la Timișoara la București pe Alexandru Bălan, spionul moldovean acuzat de trădare, a fost implicată într-un accident pe drumul de întoarcere spre vestul țării.
Accidentul a avut loc marți seară, după ora 20, pe un drum din localitatea Coșava, județul Timiș. Autospeciala jandarmilor ar fi fost lovită de un TIR.
Surse din Ministerul de Interne au declarat pentru Observator News că nimeni nu a fost rănit grav în rândul forțelor de ordine. În schimb, autospeciala Jandarmeriei Timiș ar fi fost serios avariată.
Jandarmii se întorceau acasă, după ce au încheiat misiunea de a-l aduce la București pe suspect.
Alexandru Bălan, fost adjunct al spionajului în Republica Moldova, a fost reținut de DIICOT sub acuzația de trădare. Acesta ar fi făcut parte dintr-o reţea care acţiona în toată Europa şi trimitea date militare spre KGB-ul belarus, aliatul Rusiei.
El a fost reținut luni, pe aeroportul din Timișoara.