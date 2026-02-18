Ninsoarea abundentă și viscolul puternic afectează miercuri dimineață circulația transportului public din București. Mai multe trasee înregistrează întârzieri, iar echipele de intervenție sunt în teren pentru a menține liniile funcționale. Autoritățile le recomandă călătorilor să evite deplasările neesențiale și să verifice în timp real situația mijloacelor de transport.

Intervenții în teren pe liniile de tramvai

Potrivit Societatea de Transport Bucuresti (STB), circulația este afectată pe mai multe trasee din cauza depunerilor masive de și a rafalelor de vânt.

Reprezentanții companiei au transmis că echipele intervin împreună cu operatorii de salubritate pentru deszăpezirea drumurilor, a liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor considerate critice pentru siguranța circulației.

Încă de marți seară a fost activat planul de intervenție pentru funcționarea în condiții de siguranță a rețelei de transport public, în contextul avertizării meteorologice, scrie Agerpres.

Zeci de utilaje și sute de angajați mobilizați

Pentru această perioadă, STB a anunțat că dispune de stocuri suficiente de materiale antiderapante. Intervențiile se fac cu 33 de vagoane plug-perie pentru curățarea căii de rulare a tramvaielor și cu 11 utilaje de deszăpezire care acționează în autobaze și depouri.

Totodată, 225 de angajați au fost mobilizați pentru intervenții operative, în special pentru curățarea macazelor și a refugiilor din stațiile de tramvai.

Compania recomandă călătorilor să consulte aplicația InfoTB pentru informații actualizate în timp real despre trasee și eventuale modificări.

Cod portocaliu și avertizări nowcasting Cod roșu

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atenționare Cod portocaliu de ninsori abundente și viscol, valabilă pentru 12 județe și municipiul București.

În intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia și sudul Moldovei sunt prognozate ninsori consistente, cu depuneri de zăpadă între 20 și 50 de centimetri.

Miercuri dimineață, meteorologii au emis și două avertizări nowcasting Cod roșu pentru județul Ilfov și Capitală, valabile până la ora 8:20. În zonele vizate s-au depus deja 30 – 35 de centimetri de zăpadă, iar stratul ar putea crește cu încă 15 – 20 de centimetri.

Autoritățile monitorizează situația, iar intervențiile continuă pentru menținerea transportului public în parametri de siguranță.