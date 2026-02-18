B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cod Roșu de ninsoare în București. Prefectul Capitalei: „Sperăm ca situația să se îmbunătățească”/„Atenție maximă!”

Cod Roșu de ninsoare în București. Prefectul Capitalei: „Sperăm ca situația să se îmbunătățească”/„Atenție maximă!”

Selen Osmanoglu
18 feb. 2026, 07:48
Cod Roșu de ninsoare în București. Prefectul Capitalei: „Sperăm ca situația să se îmbunătățească”/„Atenție maximă!”
Sursă foto: Facebook/ @Andrei Nistor
Cuprins
  1. „Lucrurile nu sunt roz”
  2. Planuri vechi, realitate nouă
  3. Resurse există, dar ninsoarea pune presiune
  4. Apel ferm către bucureșteni

Capitala se află sub presiunea unui episod sever de iarnă, iar autoritățile sunt în alertă maximă. Sub Cod Roșu de ninsoare, Bucureștiul se confruntă cu intervenții dificile și trafic îngreunat, în timp ce prefectul Capitalei, Andrei Nistor, face apel la responsabilitate și prudență.

„Lucrurile nu sunt roz”

Prefectul Andrei Nistor a declarat că toate structurile responsabile sunt în teren și acționează în regim de urgență. Utilajele de deszăpezire intervin în toate sectoarele, iar echipele Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta verifică permanent zonele cu risc.

„Utilajele au fost în teren și cei de la ISU verifică absolut tot orașul. Sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, dar ninge destul de tare”, a declarat prefectul, la Digi24.

Autoritățile recunosc că intervențiile sunt îngreunate de ritmul intens al ninsorii și de cantitățile mari de zăpadă depuse într-un interval scurt.

Planuri vechi, realitate nouă

Șeful Prefecturii atrage atenția asupra unei probleme sistemice: planurile actuale de deszăpezire nu mai corespund realității urbane din prezent.

Documentele operative sunt concepute în urmă cu 10-15 ani și nu mai reflectă dezvoltarea orașului, creșterea numărului de autoturisme și modificările de infrastructură. Prefectul susține că, după trecerea episodului de vreme severă, aceste planuri vor trebui reevaluate.

Resurse există, dar ninsoarea pune presiune

Oficialii dau asigurări că stocurile de materiale antiderapante și numărul utilajelor sunt suficiente. Problema o reprezintă intensitatea fenomenelor meteo.

„Există suficiente stocuri și utilaje, însă este Cod Roșu și a nins foarte mult. În câteva ore, acest cod roșu se va opri și sperăm ca situația să se îmbunătățească”, a mai spus Andrei Nistor.

Apel ferm către bucureșteni

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale și să folosească, pe cât posibil, transportul în comun. De asemenea, pietonii sunt avertizați că trotuarele pot fi extrem de alunecoase.

„Pe cât posibil să-și lase mașinile acasă. Iar cei care merg pe jos să fie extraordinar de atenți”, a transmis prefectul.

Situația rămâne sub monitorizare, iar intervențiile continuă până la stabilizarea condițiilor meteo.

Tags:
Citește și...
Dimineață complicată pentru călători. STB anunță întârzieri pe mai multe trasee din cauza condițiilor meteo
Eveniment
Dimineață complicată pentru călători. STB anunță întârzieri pe mai multe trasee din cauza condițiilor meteo
Cod roșu de ninsori: Pompierii au avut peste 100 de intervenții în București și Ilfov
Eveniment
Cod roșu de ninsori: Pompierii au avut peste 100 de intervenții în București și Ilfov
Haos pe șosele după ninsorile puternice. Restricții pe A3, A7, A2 și Centura Capitalei
Eveniment
Haos pe șosele după ninsorile puternice. Restricții pe A3, A7, A2 și Centura Capitalei
Accident mortal pe DN 2A în județul Ialomița. Două persoane au murit, iar alte două, între care și un copil, sunt rănite
Eveniment
Accident mortal pe DN 2A în județul Ialomița. Două persoane au murit, iar alte două, între care și un copil, sunt rănite
Tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov au fost vândute la licitație. Suma finală încasată de ANAF
Eveniment
Tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov au fost vândute la licitație. Suma finală încasată de ANAF
Mulți români din Spania analizează întoarcerea în România din cauza costului ridicat al vieții: „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii”
Eveniment
Mulți români din Spania analizează întoarcerea în România din cauza costului ridicat al vieții: „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii”
Maioneza care nu îți pune sănătatea în pericol. Mihaela Bilic spune clar ce variantă trebuie să alegi
Eveniment
Maioneza care nu îți pune sănătatea în pericol. Mihaela Bilic spune clar ce variantă trebuie să alegi
Dincolo de Diagnostic: Cum să recuperezi dreptul la o viață demnă
Eveniment
Dincolo de Diagnostic: Cum să recuperezi dreptul la o viață demnă
Românii ar fi putut scăpa de roboții din call-center. Legea care obliga răspunsul în 5 minute este blocată în Parlament
Eveniment
Românii ar fi putut scăpa de roboții din call-center. Legea care obliga răspunsul în 5 minute este blocată în Parlament
O colecție autentică de bancnote din România comunistă face senzație. Suma cerută îi surprinde chiar și pe colecționari
Eveniment
O colecție autentică de bancnote din România comunistă face senzație. Suma cerută îi surprinde chiar și pe colecționari
Ultima oră
08:20 - Dimineață complicată pentru călători. STB anunță întârzieri pe mai multe trasee din cauza condițiilor meteo
08:12 - Cod roșu de ninsori: Pompierii au avut peste 100 de intervenții în București și Ilfov
07:26 - Haos pe șosele după ninsorile puternice. Restricții pe A3, A7, A2 și Centura Capitalei
00:05 - Vaticanul refuză invitația lui Donald Trump. Papa Leon spune NU „Consiliului pentru pace”
23:53 - Accident mortal pe DN 2A în județul Ialomița. Două persoane au murit, iar alte două, între care și un copil, sunt rănite
23:30 - Tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov au fost vândute la licitație. Suma finală încasată de ANAF
23:15 - Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%
22:51 - Mulți români din Spania analizează întoarcerea în România din cauza costului ridicat al vieții: „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii”
22:50 - Bolojan crede că legea pensiilor magistraților este constituțională. Când va anunța CE dacă se pierd banii din PNRR
22:35 - Bolojan promite legea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Cum comentează întâlnirea coaliției de la Cotroceni