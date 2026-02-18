Capitala se află sub presiunea unui , iar autoritățile sunt în alertă maximă. Sub Cod Roșu de ninsoare, Bucureștiul se confruntă cu intervenții dificile și trafic îngreunat, în timp ce prefectul Capitalei, Andrei Nistor, face apel la responsabilitate și prudență.

„Lucrurile nu sunt roz”

Prefectul Andrei Nistor a declarat că toate structurile responsabile sunt în teren și acționează în regim de urgență. Utilajele de deszăpezire intervin în toate sectoarele, iar echipele Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta verifică permanent zonele cu risc.

„Utilajele au fost în teren și cei de la ISU verifică absolut tot orașul. Sunt mobilizați. Evident că lucrurile nu sunt roz, dar ninge destul de tare”, a declarat prefectul, la Digi24.

Autoritățile recunosc că intervențiile sunt îngreunate de ritmul intens al ninsorii și de cantitățile mari de zăpadă depuse într-un interval scurt.

Planuri vechi, realitate nouă

Șeful Prefecturii atrage atenția asupra unei probleme sistemice: planurile actuale de deszăpezire nu mai corespund realității urbane din prezent.

Documentele operative sunt concepute în urmă cu 10-15 ani și nu mai reflectă dezvoltarea orașului, creșterea numărului de autoturisme și modificările de infrastructură. Prefectul susține că, după trecerea episodului de vreme severă, aceste planuri vor trebui reevaluate.

Resurse există, dar ninsoarea pune presiune

Oficialii dau asigurări că stocurile de materiale antiderapante și numărul utilajelor sunt suficiente. Problema o reprezintă intensitatea fenomenelor meteo.

„Există suficiente stocuri și utilaje, însă este Cod Roșu și a nins foarte mult. În câteva ore, acest cod roșu se va opri și sperăm ca situația să se îmbunătățească”, a mai spus Andrei Nistor.

Apel ferm către bucureșteni

Autoritățile le recomandă cetățenilor să evite deplasările neesențiale și să folosească, pe cât posibil, transportul în comun. De asemenea, pietonii sunt avertizați că trotuarele pot fi extrem de alunecoase.

„Pe cât posibil să-și lase mașinile acasă. Iar cei care merg pe jos să fie extraordinar de atenți”, a transmis prefectul.

Situația rămâne sub monitorizare, iar intervențiile continuă până la stabilizarea condițiilor meteo.