Acasa » Externe » Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean

Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean

Iulia Petcu
26 mart. 2026, 20:01
Rechinii dintr-o destinație turistică populară au fost depistați cu cocaină și analgezice în sânge. Cum ajung drogurile și medicamentele în ocean
Foto: Pixabay
  Ce au descoperit cercetătorii în apele din Bahamas
  Cum ajung aceste substanțe în organismul rechinilor
  Ce efecte pot avea aceste substanțe asupra faunei marine

Un studiu recent atrage atenția asupra contaminării ecosistemelor marine cu substanțe asociate consumului uman, după descoperiri neobișnuite în rândul rechinilor din Bahamas. Rezultatele ridică semne de întrebare privind impactul poluării asupra faunei oceanice.

Ce au descoperit cercetătorii în apele din Bahamas

Oamenii de știință au identificat urme de cocaină, cofeină și analgezice în sângele unor rechini analizați în apropierea insulei Eleuthera. Cercetarea a vizat trei specii diferite, iar probele au fost colectate în timpul unui studiu dedicat biodiversității marine.

Datele arată că 27 din 85 de rechini testați prezentau cofeină, aceasta fiind cea mai frecventă substanță detectată. În același timp, cocaina a fost găsită la doi dintre aceștia, iar alte medicamente, precum diclofenacul și paracetamolul, au fost identificate în mai multe probe.

Descoperirea acestor substanțe sugerează că poluanții proveniți din activități umane ajung în mod constant în mediul marin. Cercetătorii subliniază că astfel de contaminări pot afecta echilibrul ecosistemelor, chiar dacă efectele exacte nu sunt încă pe deplin înțelese.

Cum ajung aceste substanțe în organismul rechinilor

Echipa de la Institutul Cape Eleuthera consideră că sursele pot fi variate, de la deversări accidentale până la ape uzate. Un posibil scenariu implică pachete de droguri pierdute în mare, însă traseul exact rămâne incert.

„Ei mușcă lucruri pentru a le verifica și ajung astfel expuși la substanțe”, a explicat pentru Science News autoarea principală a studiului, Natascha Wosnick. Comportamentul natural al rechinilor îi face vulnerabili la ingerarea accidentală a acestor compuși, relatează Antena3.

În plus, cercetătorii au observat că majoritatea probelor pozitive provin dintr-o zonă intens frecventată de turiști. Această corelație sugerează că activitatea umană locală ar putea contribui semnificativ la contaminarea mediului marin.

Ce efecte pot avea aceste substanțe asupra faunei marine

Analizele au indicat modificări ale unor markeri metabolici, precum lactatul și ureea, ceea ce ar putea semnala reacții fiziologice la aceste substanțe. Totuși, impactul asupra comportamentului rechinilor nu este clar în acest moment.

Descoperirea este considerată remarcabilă, fiind prima dată când cofeina și paracetamolul sunt identificate la rechini la nivel global. De asemenea, prezența cocainei și a diclofenacului în Bahamas marchează un precedent pentru această regiune.

Un studiu separat realizat în Brazilia a identificat cocaină în organismul unor rechini sălbatici din largul coastei Rio de Janeiro. Rezultatele întăresc ipoteza că poluarea generată de oameni afectează tot mai vizibil ecosistemele marine.

