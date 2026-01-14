S-a aflat ce va difuza Pro Tv în locul emisiunii lui Cătălin Măruță. Ultima ediție a emisiunii „La Măruță” va fi difuzată pe 6 februarie, potrivit informațiilor publicate de . După 18 ani în care Cătălin Măruță a fost una dintre figurile emblematice ale PRO TV, postul de televiziune se pregătește să închidă acest capitol din grila sa de programe.

Ce va difuza PRO TV în locul emisiunii lui Cătălin Măruță

Reprezentanții PRO TV au confirmat că au deja o variantă de înlocuire pentru intervalul orar lăsat liber, însă, fără a oferi foarte multe detalii.

„Vom oferi o selecţie diversă de seriale orientate către publicul feminin”, au precizat oficialii Pro TV pentru .

Postul nu a specificat dacă este vorba despre producții românești, turcești sau internaționale. Aceste informații urmează să fie anunțate ulterior.

Deși emisiunea „ ” ajunge la final, PRO TV nu exclude o posibilă colaborare viitoare cu prezentatorul.

„În prezent, ne aflăm în faza de explorare. Ne-am unit eforturile pentru a găsi cea mai bună formulă care să răspundă contextului actual al pieţei media şi vom face un anunţ oficial după ce discuţiile vor ajunge la o concluzie. Este un proces, aşa că va dura până când vom putea evalua corect toate opţiunile, însă toate părţile implicate sunt pe deplin angajate în acest demers”, mai transmite PRO TV.

Ce mesaj a transmis Cătălin Măruță telespectatorilor, în direct

Cătălin Măruță a confirmat, marți, în timpul emisiunii, încheierea proiectului său după aproape două decenii de emisie zilnică. Prezentatorul le-a vorbit telespectatorilor despre parcursul comun și despre emoțiile acestui moment.

„Plecăm cu capul sus, spatele drept, privire înainte. Aş vrea să vă mulţumesc tuturor!”, a spus prezentatorul.

Cătălin Măruță a rememorat începuturile emisiunii și evoluția sa de-a lungul timpului, subliniind legătura strânsă creată cu publicul.

„Trebuie să le spunem si celor care încă nu au aflat. Emisiunea lui Măruţă se apropie de un final. Am început cu emoţii pe 22 octombrie 2007. Am crescut uşor. Asta odată cu voi telespectatorii noştri. Uneori cu greşeli, alte ori cu controverse.

Am învăţat de la voi, cei de acasă, din poveştile voastre şi de la oamenii talentaţi care ne-au trecut pragul. Ne-am maturizat şi anul trecut am împlinit 18 ani”, a spus prezentatorul în emisiunea de marți, potrivit Pagina de Media.

De ce spune Măruță că emisiunea a fost „mare”

Prezentatorul a vorbit și despre dificultatea de a realiza un show live, zi de zi, dar și despre impactul emoțional pe care l-a avut asupra publicului.

„Suntem mari, dar nu neapărat de asta suntem mari. Suntem mari şi mândri, dacă măcar pentru o după-amiază am reuşit să vă facem să zâmbiţi cu o farsă, cu un joc, sau un număr de magie.

Să vă facem să vă mândriţi cu campionii noştri. Suntem mari dacă v-am făcut să cântaţi s-au să dansaţi cu o manea, sau o melodie rock, sau dacă v-am umplut sufletul de veselie cu un obicei străvechi sau cu o colindă. Sau, cine ştie, poate v-am emoţionat o clipă cu o poveste reală de viaţă.

Am avut de toate în aceşti 18 ani, oameni buni. Am reuşit împreună şi vă mulţumim! Acum, la 18 ani a venit momentul să încheiem acest capitol şi să o luăm pe alt drum”, a mai spus Cătălin Măruță, potrivit Pagina de Media.