ProTV oprește emisiunea „La Măruță” începând cu 6 februarie 2026.

Cum și-a justificat ProTv decizia de a opri emisiunea „La Măruță”

ProTV a făcut marele anunț luni, 12 ianuarie, printr-un comunicat. Trustul TV a susținut că decizia vine ca urmare a unei strategii de adaptare la noile cerințe ale publicului.

„Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”, se arată în comunicat.

Ce a declarat Măruță despre decizia ProTV

Și Măruță a oferit o declarație în contextul anunțului opririi emisiunii „La Măruță”. Vedeta vorbește despre ce a însemnat pentru el proiectul de televiziune, dar și ce va urma în cariera sa profesională. În încheierea mesajului, Cătălin Măruță ține să le mulțească echipei care a făcut posibil acest proiect, dar și telespectatorilor care au urmărit cu plăcere formatul.

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a declarat .

Și CEO-ul trustului de televiziune a vorbit despre decizie, lăudând emisiunea prezentată timp de mai bine de un deceniu de Cătălin Măruță.

„La Măruţa a fost un format unic pe piaţa de televiziune din România şi o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei şi lui Cătălin Măruţă pentru contribuţia lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală, parte a unei transformări mai ample de conţinut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, ProTV.