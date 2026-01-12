B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » ProTV oprește emisiunea „La Măruță”. Cum și-a justificat trustul de televiziune decizia

ProTV oprește emisiunea „La Măruță”. Cum și-a justificat trustul de televiziune decizia

B1.ro
12 ian. 2026, 21:15
ProTV oprește emisiunea „La Măruță”. Cum și-a justificat trustul de televiziune decizia
Sursa Foto: Facebook - Cătălin Măruță
Cuprins
  1. Cum și-a justificat ProTv decizia de a opri emisiunea „La Măruță”
  2. Ce a declarat Măruță despre decizia ProTV

ProTV oprește emisiunea „La Măruță” începând cu 6 februarie 2026.

Cum și-a justificat ProTv decizia de a opri emisiunea „La Măruță”

ProTV a făcut marele anunț luni, 12 ianuarie, printr-un comunicat. Trustul TV a susținut că decizia vine ca urmare a unei strategii de adaptare la noile cerințe ale publicului.

„Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”, se arată în comunicat.

Ce a declarat Măruță despre decizia ProTV

Și Măruță a oferit o declarație în contextul anunțului opririi emisiunii „La Măruță”. Vedeta vorbește despre ce a însemnat pentru el proiectul de televiziune, dar și ce va urma în cariera sa profesională. În încheierea mesajului, Cătălin Măruță ține să le mulțească echipei care a făcut posibil acest proiect, dar și telespectatorilor care au urmărit cu plăcere formatul.

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu. Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a declarat Cătălin Măruţă.

Și CEO-ul trustului de televiziune a vorbit despre decizie, lăudând emisiunea prezentată timp de mai bine de un deceniu de Cătălin Măruță.

„La Măruţa a fost un format unic pe piaţa de televiziune din România şi o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei şi lui Cătălin Măruţă pentru contribuţia lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală, parte a unei transformări mai ample de conţinut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO ProTV.

Tags:
Citește și...
Afacerile cu care două familii de români au dat lovitura în Germania. „Au câștigat premii de la bun început”
Eveniment
Afacerile cu care două familii de români au dat lovitura în Germania. „Au câștigat premii de la bun început”
Sania devine periculoasă! Salvamont spune clar ce trebuie să faci ca să nu ajungi la Urgențe: „Este suficient un moment de neatenție”
Eveniment
Sania devine periculoasă! Salvamont spune clar ce trebuie să faci ca să nu ajungi la Urgențe: „Este suficient un moment de neatenție”
Specialiștii trag un semnal de alarmă! Ce efecte pot avea asupra organismului rețetele și produsele „minune” pentru slăbit
Eveniment
Specialiștii trag un semnal de alarmă! Ce efecte pot avea asupra organismului rețetele și produsele „minune” pentru slăbit
Pare un gest inofensiv, dar îți poate face actele nule. Ce nu trebuie să faci niciodată
Eveniment
Pare un gest inofensiv, dar îți poate face actele nule. Ce nu trebuie să faci niciodată
Noua „piramidă inversată” împarte medicii în două tabere. Ce riscuri poate ascunde dieta bogată în carne
Eveniment
Noua „piramidă inversată” împarte medicii în două tabere. Ce riscuri poate ascunde dieta bogată în carne
Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
Eveniment
Care e durata de viață a unui implant dentar? Beneficiile pe termen lung ale tratamentului
Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”
Eveniment
Transmisiunile live care pot transforma „distracția” în dosar penal. Poliția trage un semnal de alarmă: „Aceste fapte reprezintă infracțiuni, nu provocări online”
Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul
Eveniment
Teleorman: O femeie a fost reținută după ce și-a bătut soțul și fiul
Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
Eveniment
Pare doar o diferență de 4 grade, dar factura explodează. Cât te costă 23°C față de 19°C în ianuarie 2026
Plata cu cardul: Motivul pentru care rămâi fără bani mai repede. Explicația experților
Eveniment
Plata cu cardul: Motivul pentru care rămâi fără bani mai repede. Explicația experților
Ultima oră
22:51 - Afacerile cu care două familii de români au dat lovitura în Germania. „Au câștigat premii de la bun început”
22:50 - Cum a rămas Cătălin Măruță fără emisiunea de la Pro TV. Dezvăluiri din culise
22:47 - Sania devine periculoasă! Salvamont spune clar ce trebuie să faci ca să nu ajungi la Urgențe: „Este suficient un moment de neatenție”
22:23 - Orașul din România care a inventat parcarea cu doi deținători și două taxe. „E locul meu, îl plătesc, să nu mi se ocupe”
22:13 - Specialiștii trag un semnal de alarmă! Ce efecte pot avea asupra organismului rețetele și produsele „minune” pentru slăbit
21:59 - Pare un gest inofensiv, dar îți poate face actele nule. Ce nu trebuie să faci niciodată
21:54 - Mihai Daraban (CCIR) explică de ce susține acordul UE-Mercosur: „Noi nu facem politică. Suntem realiști, cu cifrele în față” (VIDEO)
21:40 - Ce avere are Andi Moisescu? Care dintre preocupările sale îi aduce cel mai consistent venit
21:25 - Azomureş trimite în șomaj tehnic 600 de angajați. Alte 1.500 de locuri de muncă sunt în pericol. Cum a ajuns combinatul în această situație
21:24 - Lovitură la Real Madrid! Xabi Alonso nu mai este antrenorul echipei. A fost anunțat deja noul tehnician