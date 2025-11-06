B1 Inregistrari!
Vești uriașe pentru seniori. Ce pensionari primesc 3.000 de lei în plus la pensie, în luna noiembrie, și din ce motiv

Ana Maria
06 nov. 2025, 08:35
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Pensionarii primesc bani în plus. După luni de așteptare și întârzieri repetate, pensionarii primesc bani în plus, odată cu finalizarea procesului de mică recalculare a pensiilor.

Când primesc pensionarii banii din mica recalculare

Potrivit datelor transmise de reprezentanții Caselor de Pensii, o parte dintre seniorii care au depus adeverințele doveditoare urmează să își primească sumele restante chiar în luna noiembrie.

Cei care au trecut la pensie pentru limită de vârstă se află în aceeași situație, după luni de întârziere cauzate de volumul mare de dosare și de lipsa personalului din instituții. Oficialii susțin că procesul a fost accelerat, iar plățile retroactive încep treptat din noiembrie, potrivit Cancan.

Pensionarii primesc bani în plus. Cine va primi până la 3.000 de lei în plus

Seniorii care au depus la timp documentele pentru recalculare pot primi sume consistente, în unele cazuri de până la 3.000 de lei. Acestea reprezintă diferențele acumulate din lunile anterioare.

Pe lângă aceste sume, pensionarii care au trecut la pensia pentru limită de vârstă vor beneficia și ei de plăți retroactive. Ceea ce înseamnă că pot primi bani din urmă, în funcție de perioada în care dosarul a fost procesat.

Ce promisiuni au făcut autoritățile pentru restul pensionarilor

Chiar dacă nu toți pensionarii își vor primi banii în noiembrie, autoritățile dau asigurări că toți beneficiarii își vor încasa drepturile în cel mai scurt timp. Procesul de verificare și recalculare continuă, iar în următoarele luni vor fi trimise noi decizii către cei care nu au fost încă incluși în plată.

Luna noiembrie aduce, așadar, vești excelente pentru mii de pensionari din întreaga țară. După luni întregi de așteptare, oamenii primesc banii care li se cuvin din recalculare, alături de bonusurile retroactive.

Deși procesul nu este finalizat în totalitate, autoritățile promit că, până la începutul anului 2026, toate deciziile restante vor fi soluționate, iar fiecare pensionar își va primi drepturile integrale.

