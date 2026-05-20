Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3, și-a justificat un clip de luna trecută, în care-l pe premierul demis Ilie Bolojan (PNL), insistând din nou că România are nevoie de reforme, căci nu se poate dezvolta „cu astfel de găuri negre”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Robert Negoiță spune că România are nevoie de reforme în toate domeniile

„Eu cred cu tărie, nu e prima dată când mă exprim în sensul ăsta, că România are nevoie de reforme. În continuare, administrația publică, după micile reformări, micile restructurări, e loc de multă reformă. Consumăm mult prea mulți bani cu un aparat greoi și consumator de resurse inutil. Pe zona de societăți, de companii, nu-i posibil așa ceva, să avem pierderi pe domenii în care în mod normal, în privat…

Haideți să vă spun, chiar am prieteni care sunt pe zona așa-zisă suveranistă și care îmi spun că au venit străinii și au nu știu ce. Nu sunt persoana care idealizează străinii sau știu și eu… dar știu anumite aspecte. Și anume că, de pildă, Petrom (…) înainte de privatizare, așa cum a fost făcută ea, și nu vreau să comentez că a fost făcută bine sau rău, eu știu că era o gaură neagră. Aduceau mereu bani de la buget să bage în Petrom, pentru că nu reușea cu tot ce producea să astupe gurile, lipitorile de pe acolo.

Or ca cetățean, cred că, repet, pentru a reuși să facem o Românie mai bună, în care nivelul de trai să crească, cu astfel de găuri negre este foarte greu. În consecință, da, cred cu tărie că e nevoie de reformă în administrația publică, e nevoie de reformă în sisteme, că sunt ele de educație, de sănătate, sistemul juridic, sunt sisteme care necesită reformă și asta nu doar în România, în general”, a declarat primarul social-democrat.

Negoiță: Sper că cine a votat moțiunea are și un plan

În aceeași emisiune, primarul PSD că nu prea înțelege de ce propriul partid și AUR au dat jos Guvernul Bolojan, dar speră că aceștia au un plan.

„Sincer, am dificultăți… că mă întreabă ai mei, maică-mea, mă întreabă prietenii, mă întreabă oamenii pe stradă: de ce a fost dat jos domnul Bolojan? Și, sincer, am dificultăți să răspund. N-am înțeles prea bine… E corupt, e incompetent… OK, repet, atâta vreme cât a existat o moțiune, cei care au votat-o, cred că ar trebui să aibă pașii următori. Așa se vede de la mine. Sper din suflet că există un plan (…) Pentru că nu putem să stăm așa, jumătate de an, un an cu un guvern interimar”, a mai declarat Robert Negoiță.