Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 20:56
Cuprins
  1. Cum vede Negoiță soluția la criza politică
  2. Cum vede Negoiță relația PSD – AUR

Robert Negoiță (PSD), primarul Sectorului 3, a dat de înțeles că PSD și AUR trebuie să vină cu o soluție de guvernare deoarece aceste două partide au dat jos Guvernul Bolojan. Cine a spart geamul, trebuie să pună altul în loc – a fost comparația sa.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum vede Negoiță soluția la criza politică

„Pe bună dreptate, oamenii din stradă, oamenii care se uită la noi, încep să se enerveze. (…) Cred că cine a generat o problemă, bunul simț spune, nu eu, că așa am învățat eu de la mine de la țară, de acasă, e că ăla care a spart geamul trebuie să găsească o soluție să apară geamul înapoi. Pentru că altfel ne bate vântul în casă și nu ne e bine niciunuia. Ca să nu las loc mai clar de atâta, n-am ce să zic”, a afirmat Robert Negoiță.

Cum vede Negoiță relația PSD – AUR

Întrebat cum vede refuzul PSD de a face guvernare cu AUR, deși s-a aliat cu AUR pentru moțiunea de cenzură, Negoiță a răspuns: „Păi dacă semnez moțiune cu AUR înseamnă… Dacă nici aia nu e colaborare, atunci ce mai înseamnă colaborare? Ai o listă comună în care pui de la A la Z nume de parlamentari de la un partid și de la celălalt și ai o echipă care lucrează în comun să elaboreze un text. Păi, ori ai interdicție și ți-ai pus în statut… Haideți că suntem în zona de ridicol… Eu îmi amintesc că cei de la PD aveau în statutul partidului ”fără colaborare cu PSD” și au făcut un congres peste noapte în care și-au schimbat statutul. Suntem într-o zonă de penibil. N-avem voie, dar colaborăm. Avem zone în care, da, e voie, dar numai ca să…”.

