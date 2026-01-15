B1 Inregistrari!
Surse: Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, trimite o expertiză la CCR. Decizia pensiilor speciale, în pericol de a fi amânată din nou

Ana Maria
15 ian. 2026, 09:57
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Reforma pensiilor speciale, din nou amânată? Cum ar putea influența expertiza decizia CCR
  2. Cine sunt cei patru judecători care au blocat decizia CCR în decembrie
  3. Reforma pensiilor speciale, din nou amânată? Ce urmează în dosarul pensiilor speciale ale magistraților
  4. Care este contextul reformei pensiilor speciale promovate de Guvern

Reforma pensiilor speciale ale magistraților riscă să fie din nou amânată. Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, trimite astăzi, 15 ianuarie, la Curtea Constituțională, o expertiză care detaliază impactul reformei pensiilor speciale ale magistraților, potrivit G4Media. Acest document a fost solicitat de către cei patru judecători care au boicotat, în decembrie 2025, adoptarea unei decizii CCR privind reforma pensiilor speciale, inițiată de Guvernul Bolojan.

Reforma pensiilor speciale, din nou amânată? Cum ar putea influența expertiza decizia CCR

Având în vedere acest nou document, este posibil ca cei patru judecători să ceară, în ședința programată pentru vineri, 16 ianuarie 2026, o amânare a deciziei CCR pentru a avea timp să analizeze expertiza, potrivit sursei citate anterior.

Cine sunt cei patru judecători care au blocat decizia CCR în decembrie

Reamintim că cei patru judecători CCR nominalizați de PSD, Bogdan Licu, Cristian Deliorga, Gheorghe „Giani” Stan și Mihai Busuioc, au împiedicat în 28 și 29 decembrie 2025 adoptarea unei decizii CCR cu privire la reforma pensiilor speciale ale magistraților. Aceștia nu au participat la ședințe, ceea ce a făcut imposibilă atingerea cvorumului necesar, o situație fără precedent în istoria instituției.

Reforma pensiilor speciale, din nou amânată? Ce urmează în dosarul pensiilor speciale ale magistraților

Conducerea CCR a stabilit reluarea deliberărilor pe acest dosar în ședința de vineri, 16 ianuarie 2026. În paralel, avocata AUR Silvia Uscov a depus la instanță cereri pentru suspendarea și anularea deciziilor administrative prin care Dacian Dragoș și Mihai Busuioc au fost numiți judecători la Curtea Constituțională. Aceste proceduri, aflate pe rolul Curții de Apel București, pot întârzia suplimentar luarea unei decizii definitive.

Care este contextul reformei pensiilor speciale promovate de Guvern

Reforma pensiilor speciale ale magistraților reprezintă unul dintre obiectivele majore ale guvernului condus de Ilie Bolojan, însă, întâmpină opoziție fermă din partea Consiliului Superior al Magistraturii și a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Propunerea Guvernului prevede o creștere graduală a vârstei de pensionare până la 65 de ani, în comparație cu actuala limită de 48 de ani, precum și un plafon al pensiilor de 70% din venitul net.

În plus, Ilie Bolojan a anunțat că va extinde această reformă și pentru pensiile speciale ale personalului din domeniul ordinii publice, inclusiv poliție, jandarmerie, armată și serviciile secrete.

