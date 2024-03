Surse: Șeful Poliției de Frontieră, Victor Ștefan Ivașcu, ar urma să fie schimbat din funcție

Acesta a confirmat că a furnizat informații la poliție și a explicat traseul și circumstanțele întâmplării.

”Eu nu l-am dus cu taxiul, l-am dus cu altă mașină. Nu a fost programat absolut nimic, ca să merg încolo. A fost totul spontan. S-a întâmplat exact… Eu nu am știut ce se întâmplă și așa mai departe. Eu nu am știut unde merge omul sau că vrea să plece sau ce vrea să facă. Eu nu vreau să dau declarații pentru că o să fie o sută de mii de minciuni și nu vreau ca lumea să mă arate pe mine cu degetul pe stradă…Nu m-a sunat, ne-am întâlnit personal. Eram la Primărie. A mers acasă și pe mine m-a trimis într-o parte de unde știam că trebuie să iau pe altcineva. Și a apărut el în fugă și a zis du-te! L-am lăsat la stația de taxiuri. A fost un Duster vișiuniu, atâta tot. În rest, nimica. Nici firmă, nici indicativ, nici număr de înmatriculare, nimic. Nu am vrut să ajut pe nimeni cu absolut nimic. S-a întâmplat totul fără să îmi dau seama. Mi-am dat seama târziu deja”, este mărturia șoferului, în exclusivitate pentru