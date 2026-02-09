Un tânăr a fost agresat verbal într-un autobuz pentru că a vorbea în limba maghiară. S-a întâmplat în Cluj-Napoca, sâmbătă seară, după derby-ul dintre CFR Cluj şi Universitatea Cluj, și el terminat cu scandal.

Agresat că vorbea în maghiară

Agresorul, un alt tânăr, i-a reproșat victimei că vorbește maghiară și nu română. El i-a spus băiatului că n-are decât să plece în Budapesta dacă vrea să vorbească maghiara.

„Te bat de nu mai rămâne nimic din tine. Că vorbești maghiară pe stradă în România!”, i-a spus agresorul tânărului.

Agresorul ar face parte din galeria celor de U Cluj. Poliţia s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de incitare la violență, ură sau discriminare.

Agenții cer populației să ajute cu informații: „S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate. În acest context, rugăm persoanele care au fost martore sau dețin informații relevante despre eveniment să se prezinte la cel mai apropiat sediu de poliție, pentru sprijinirea activităților investigative”.

Meci încheiat cu o bătaie în toată regula

CFR Cluj – U Cluj s-a terminat cu 3-2. Pe finalul meciului, suporterii U Cluj au început să arunce în teren inclusiv cu scaune și au încercat să ajungă pe gazon, fiind opriți de jandarmi.

Imediat ce s-a terminat partida, Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U, doi jucători ai echipei adverse. El a primit cartonaș roșu și riscă o sancțiune severă.