Bergodi a luat la pumni și palme doi jucători, după derby-ul Clujului. Pancu: „Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta”

Traian Avarvarei
07 feb. 2026, 23:54
Sursa foto: digisport.ro
  1. Fanii U Cluj și-au ieșit din minți. Și aproape din tribune
  2. Bergodi a sărit să bată jucătorii
  3. Reacția lui Pancu după scandalul violent

A fost scandal în tribune la meciul CFR Cluj – U Cluj, iar pe teren o încăierare în toată regula. Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la U, riscă o sancțiune severă după ce a sărit să bată doi jucători de la echipa adversă. Partida s-a terminat cu o victorie pentru CFR (3-2).

Fanii U Cluj și-au ieșit din minți. Și aproape din tribune

Pe finalul meciului, suporterii U Cluj au început să arunce în teren cu tot ce au apucat, inclusiv cu scaune. La un moment dat, cineva a aruncat chiar cu o petardă care, culmea, era să lovească tot un jucător al echipei lor.

După ce meciul s-a terminat, ei au forțat poarta pentru a intra pe gazon, dar au fost opriți de jandarmi, care i-au îndepărtat cu gaze lacrimogene.

Bergodi a sărit să bată jucătorii

Pe tren, situația se încinsese și mai tare. Imediat după un dialog cu arbitrul Rareș Vidican, Cristiano Bergodi s-a dus la Andrei Cordea, l-a apucat de gât și a început să-l lovească. A intervenit Karlo Muhar, care a primit și el câțiva pumni de la antrenor. Bergodi cu greu a putut fi stăpânit de vreo șapte oameni din propriul staff. El a primit cartonaș roșu și riscă o sancțiune severă.

Reacția lui Pancu după scandalul violent

Daniel Pancu, antrenorul gazdelor, a avut o reacție extrem de nervoasă la flash-interviu.

„Eu eram arestat dacă eram în străinătate și făceam asta, știu ce vorbesc foarte bine. Am intrat pe teren cu Elveția, n-am atins pe nimeni (n.r. – când era selecționerul României U21), n-am cuvinte. Românii, românii… să-mi vină un străin în țară să-mi bată jucătorul pe teren? Nu există așa ceva!

Din minutul 85 a vrut să intre, îl ținea toată banca lui U Cluj, nu e normal! Suntem în România, antrenor străin să-mi bată mie jucător în România, țara mea? N-am ce vorbi despre fotbal. Erau favoriți, au avut o zi în plus de odihnă, toate condițiile, o victorie uriașă. La revedere!”, a spus Pancu, la Prima Sport, potrivit GSP.

