„Eu refuz să prezint așa ceva!": Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea" de la Eurovision

„Eu refuz să prezint așa ceva!”: Prezentatoarea din Moldova a vrut să lase totul și să plece din direct după „trădarea” de la Eurovision

Flavia Codreanu
17 mai 2026, 11:59
sursă foto: Instagram/Eurovision
Cuprins
  1. Cum a reacționat prezentatoarea din Moldova când a văzut Voturile de la Eurovision
  2. Ce spun experții despre modul în care s-au împărțit notele
  3. Pe ce locuri s-au clasat România și Republica Moldova în finală

Voturile de la Eurovision au declanșat un val uriaș de reacții negative în Republica Moldova. Fanii și oficialii de la Chișinău s-au arătat revoltați de faptul că juriul de specialiști a oferit doar 3 puncte reprezentantei României, în timp ce Polonia a primit punctajul maxim.

Cum a reacționat prezentatoarea din Moldova când a văzut Voturile de la Eurovision

În timp ce specialiștii au acordat un punctaj extrem de mic, publicul din Republica Moldova a salvat situația și a oferit României maximum de 12 puncte.

Contrastul uriaș dintre decizia juriului și opțiunea telespectatorilor a provocat tensiuni inclusiv în echipa televiziunii publice de la Chișinău.

Rita Engleza, cea care a prezentat în direct punctajul, a explicat momentele de dinainte de a intra în emisie și discuția purtată cu directorul instituției.

„Când am primit rezultatul, foița aceea pe care să o citesc, și am văzut punctele acelea, am văzut România — 3 puncte, Ucraina în general nu era. Am avut o reacție de șoc. Zic: voi glumiți? Eu asta trebuie să citesc? I-am zis: scuzați-mă, dar eu refuz asta să prezint”, a declarat prezentatoarea.

Ce spun experții despre modul în care s-au împărțit notele

Iesirea publică a juriului a fost criticată și de analiștii de peste Prut, care consideră că această decizie a creat o impresie complet greșită despre relația dintre cele două țări.

Oficialii postului public au fost taxați pentru lipsa de comunicare în gestionarea acestui moment delicat.

Expertul IPRE, Daniel Vodă, a subliniat pe rețelele sociale că telespectatorii de acasă au reparat de fapt greșeala făcută de specialiști în finală.

„Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că Republica Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea”, a scris acesta pe Facebook.

Pe ce locuri s-au clasat România și Republica Moldova în finală

În ciuda acestor neînțelegeri apărute la televot și la decizia juriului, ambele țări au reușit să obțină clasări importante în marea finală desfășurată la Viena.

Competiția din acest an a fost una extrem de strânsă și s-a încheiat cu victoria reprezentantului din Bulgaria.

În clasamentul final, piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu a reușit să urce pe poziția a treia, în timp ce Republica Moldova a terminat pe locul al optulea.

