Încep negocierile la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan a chemat toate partidele la consultări politice urgente.
Discuțiile oficiale de la Palatul Cotroceni au fost programate să înceapă duminică, de la ora 9:00. Ordinea în care liderii politici vor intra în biroul președintelui este stabilită în funcție de numărul de mandate obținute la alegerile parlamentare din 2024.
În acest context, social-democrații deschid seria întâlnirilor. Ulterior, președintele Nicușor Dan va primi reprezentanții celorlalte partide conform următorului program:
Șeful statului vrea o întrebare clară de la care să pornească dialogul cu liderii politici: „Care este majoritatea pe care o propuneți?”.
Practic, după ce partidele oferă acest răspuns, încep negocierile propriu-zise pentru noul cabinet.
În plus, Nicușor Dan a anunțat ferm limitele peste care nu va trece în aceste discuții. Acesta exclude din start varianta organizării de alegeri anticipate.
De asemenea, președintele a precizat că nu va accepta formarea unui guvern din care să facă parte partidul AUR.
PNL și USR s-au aliniat și refuză categoric o alianță cu PSD. Liberalii au anunțat deja că vor trece în opoziție dacă social-democrații preiau din nou puterea.
De cealaltă parte, PSD nu vrea o alianță cu AUR, deși au votat împreună moțiunea de cenzură. Social-democrații ar accepta refacerea vechii coaliții, însă fără Ilie Bolojan ca premier.
UDMR merge la Cotroceni cu o poziție flexibilă. Susțin refacerea fostei alianțe, dar iau în calcul și varianta de a rămâne în opoziție.
AUR refuză colaborarea cu PSD sau PNL și cer alegeri anticipate, opțiune respinsă de președinte.