Încep negocierile la Cotroceni pentru formarea unui nou . Președintele Nicușor Dan a chemat toate partidele la consultări politice urgente.

Încep negocierile Palatul Cotroceni. Care este programul consultărilor?

Discuțiile oficiale de la Palatul Cotroceni au fost programate să înceapă duminică, de la ora 9:00. Ordinea în care liderii politici vor intra în biroul președintelui este stabilită în funcție de numărul de mandate obținute la alegerile parlamentare din 2024.

În acest context, social-democrații deschid seria întâlnirilor. Ulterior, președintele Nicușor Dan va primi reprezentanții celorlalte partide conform următorului program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

Ora 10:00 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR)

Ora 11:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL)

Ora 12:00 – Uniunea Salvaţi România (USR)

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS)

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Ce condiții pune președintele Nicușor Dan înainte să înceapă negocierile

Șeful statului vrea o întrebare clară de la care să pornească dialogul cu liderii politici: „Care este majoritatea pe care o propuneți?”.

Practic, după ce partidele oferă acest răspuns, încep negocierile propriu-zise pentru noul cabinet.

În plus, Nicușor Dan a anunțat ferm limitele peste care nu va trece în aceste discuții. Acesta exclude din start varianta organizării de alegeri anticipate.

De asemenea, președintele a precizat că nu va accepta formarea unui guvern din care să facă parte partidul AUR.

Ce variante de majoritate propun partide politice

și USR s-au aliniat și refuză categoric o alianță cu PSD. Liberalii au anunțat deja că vor trece în opoziție dacă social-democrații preiau din nou puterea.

De cealaltă parte, PSD nu vrea o alianță cu AUR, deși au votat împreună moțiunea de cenzură. Social-democrații ar accepta refacerea vechii coaliții, însă fără Ilie Bolojan ca premier.

UDMR merge la Cotroceni cu o poziție flexibilă. Susțin refacerea fostei alianțe, dar iau în calcul și varianta de a rămâne în opoziție.

AUR refuză colaborarea cu PSD sau PNL și cer alegeri anticipate, opțiune respinsă de președinte.