Nicușor Dan împarte cărțile pentru noul Guvern. PSD deschide runda de consultări politice

Nicușor Dan împarte cărțile pentru noul Guvern. PSD deschide runda de consultări politice

Flavia Codreanu
17 mai 2026, 12:33
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Încep negocierile Palatul Cotroceni. Care este programul consultărilor?
  2. Ce condiții pune președintele Nicușor Dan înainte să înceapă negocierile
  3. Ce variante de majoritate propun partide politice

Încep negocierile la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan a chemat toate partidele la consultări politice urgente.

Încep negocierile Palatul Cotroceni. Care este programul consultărilor?

Discuțiile oficiale de la Palatul Cotroceni au fost programate să înceapă duminică, de la ora 9:00. Ordinea în care liderii politici vor intra în biroul președintelui este stabilită în funcție de numărul de mandate obținute la alegerile parlamentare din 2024.

În acest context, social-democrații deschid seria întâlnirilor. Ulterior, președintele Nicușor Dan va primi reprezentanții celorlalte partide conform următorului program:

  • Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)
  • Ora 10:00 – Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR)
  • Ora 11:00 – Partidul Naţional Liberal (PNL)
  • Ora 12:00 – Uniunea Salvaţi România (USR)
  • Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)
  • Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale
  • Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS)
  • Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Ce condiții pune președintele Nicușor Dan înainte să înceapă negocierile

Șeful statului vrea o întrebare clară de la care să pornească dialogul cu liderii politici: „Care este majoritatea pe care o propuneți?”.

Practic, după ce partidele oferă acest răspuns, încep negocierile propriu-zise pentru noul cabinet.

În plus, Nicușor Dan a anunțat ferm limitele peste care nu va trece în aceste discuții. Acesta exclude din start varianta organizării de alegeri anticipate.

De asemenea, președintele a precizat că nu va accepta formarea unui guvern din care să facă parte partidul AUR.

Ce variante de majoritate propun partide politice

PNL și USR s-au aliniat și refuză categoric o alianță cu PSD. Liberalii au anunțat deja că vor trece în opoziție dacă social-democrații preiau din nou puterea.

De cealaltă parte, PSD nu vrea o alianță cu AUR, deși au votat împreună moțiunea de cenzură. Social-democrații ar accepta refacerea vechii coaliții, însă fără Ilie Bolojan ca premier.

UDMR merge la Cotroceni cu o poziție flexibilă. Susțin refacerea fostei alianțe, dar iau în calcul și varianta de a rămâne în opoziție.

AUR refuză colaborarea cu PSD sau PNL și cer alegeri anticipate, opțiune respinsă de președinte.

