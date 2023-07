Taximetriștii dublează prețurile curselor / Cât a plătit un bărbat din gara Constanța până în Mamaia

Odată cu venirea verii, turiștii au luat cu asalt litoralul românesc, iar din Constanța profită cât mai mult de acest lucru.

Recent, un bărbat, care a vrut să ajungă de la gară din Constanța până în Mamaia Nord, a apelat la serviciile unui taximetrist. Șoferul i-a cerut preț dublu pentru cursă, relatează .

Cum profită taximetriștii din Constanța de numărul mare al turiștilor

Un bărbat care a vrut să ajungă de la gara din Constanța până în Mamaia Nord, a apelat, recent, la serviciile unui taximetrist. Doar că șoferul i-a cerut un preț dublu pentru cursă, care în mod normal ar fi costat 60-70 de lei.

„Imediat ce am coborât din tren, am luat un taxi care să ne ducă în Mamaia Nord. Auzisem de la o verişoară că în gară sunt şi taximetrişti incorecţi, dar parcă nu îmi venea să cred. Asta până când nu am fost eu în locul ei. La prima vedere, părea totul perfect: şofer amabil, maşină foarte curată, parfumată. Toate preţ de 2-3 secunde, până i-am spus unde vrem să mergem şi cât ne costă. Pentru o cursă care face, în mod normal, aproximativ 60-70 de lei, el ne cerea 160 de lei”, a declarat turistul, potrivit presei locale.

Nu e un caz singular. Și alți turiști ajunși pe litoral s-au plâns de această practică a taximetriștilor. De exemplu, un bărbat a spus că pentru o cursă de 25 de lei i s-a cerut să plătească 70 de lei.

„Ştiu că este vară şi că vor să facă bani, dar nu este normal să jecmănească oamenii. Asta este hoţie la drumul mare”, a spus bărbatul.