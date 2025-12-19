B1 Inregistrari!
Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru

Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru

19 dec. 2025, 11:23
Testamentul Rodicăi Stănoiu: Moștenirea și controversele din jurul său. Ce primește Marius Calotă, partenerul fostului ministru
Cuprins
  1. Ce primește iubitul Rodicăi Stănoiu
  2. Relația lui Marius Calotă cu Rodica Stănoiu
  3. Investigațiile și controversele

Fostul ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a lăsat în urmă un testament care a generat multe discuții publice și investigații legale. Documentul, autentificat de o societate notarială din București, indică faptul că Marius Calotă, partenerul său mai tânăr cu 50 de ani, este principalul beneficiar al averii sale, deși cei doi nu au fost căsătoriți legal.

Ce primește iubitul Rodicăi Stănoiu

Conform testamentului, Marius Calotă va primi proprietăți de valoare, printre care două case, două mașini și o parte din banii și investițiile făcute de Rodica Stănoiu.

Concret, testamentul prevede că Marius Calotă va primi în proprietate deplină:

Casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari împreună cu toate bunurile mobile (tablouri, tapiserii, mobilier, cristale etc.)

Casa din Năvodari cu toate bunurile existente

Locul de veci situat în Cimitirul Izvorul Nou

Autoturismele Toyota Yaris Hybrid 2020 și Volkswagen Touareg 2007

Cota de 5% din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat.

Pe lângă Marius Calotă, în testament mai apar alți șase moștenitori care vor primi, conform documentului,  cote-părți din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat. Cea mai mare parte îi revine Adrianei Ionescu din Filiași, scriu jurnaliștii de la Click.

Relația lui Marius Calotă cu Rodica Stănoiu

Marius Calotă a negat zvonurile privind o relație amoroasă cu Rodica Stănoiu, susținând că a privit-o mereu ca pe o mamă. El a afirmat că testamentul a fost realizat conform dorințelor acesteia și că toate persoanele menționate în document erau la curent cu conținutul său. De asemenea, Calotă a subliniat că nu există un certificat de căsătorie între el și Stănoiu.

„S-a afirmat în mod fals că între mine și doamna Rodica Stănoiu ar fi fost încheiată o căsătorie legală. Nu există niciun document care să ateste acest lucru. Informația a fost preluată și publicată în mai multe publicații online, fiind prezentată drept adevărată.”, a declarat bărbatul subliniind că fostul ministru „i-a fost ca o mamă”.

Investigațiile și controversele

După moartea Rodicăi Stănoiu, trupul său a fost deshumat pentru a stabili condițiile exacte ale decesului, în urma unor suspiciuni de moarte suspectă. Rezultatele necropsiei au arătat că nu au existat leziuni care să indice o crimă, dar investigațiile continuă pentru a verifica autenticitatea testamentului și eventualele influențe asupra fostului ministru în ultimele luni de viață.

În urma anchetei, Marius Calotă a fost audiat, iar nepoata Rodicăi Stănoiu a fost implicată în procesul de ridicare a trupului de la INML pentru reînhumare.

