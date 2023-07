Timișoara: O tânără de 25 de ani a fost găsită moartă într-o cameră de hotel

O tânără în vârstă de 25 de ani a fost găsită moartă într-o cameră de hotel din zona centrală a Timișoarei. Descoperirea a fost făcută de o recepționeră. Fata ar fi suferit de depresie, informează

Tânără moartă într-o cameră de hotel din Timișoara

Descoperirea macabră a fost făcută duminică, în jurul orei 13:30. Din primele informații, se pare că femeia s-a cazat la respectivul hotel acum cinci zile, iar azi trebuia să elibereze camera. Cum nu a coborât la checkout, recepționera a mers să verifice camera și astfel a găsit-o pe tânără fără suflare. În plus, camera era plină cu medicamente aruncate peste tot.

Polițiștii susțin că femeia era din Timișoara și că ar fi suferit de depresie.

„Astazi in jurul orei 13:30, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca o tanara in varsta de 25 de ani ar fi fost gasita de catre receptionera, decedata intr-o camera de hotel de pe raza municipiului Timisoara. Politistii s-au deplasat de urgenta la fata locului unde au constatat faptul ca cele sesizate se confirma. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș, citat de

Cercetările în acest caz continuă.