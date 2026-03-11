B1 Inregistrari!
Veste bună pentru tinerii care au ieșit din centrele de plasament: Vor primi peste 3.000 de lei lunar. Care sunt criteriile de eligibilitate

Veste bună pentru tinerii care au ieșit din centrele de plasament: Vor primi peste 3.000 de lei lunar. Care sunt criteriile de eligibilitate

Flavia Codreanu
11 mart. 2026, 17:11
Veste bună pentru tinerii care au ieșit din centrele de plasament: Vor primi peste 3.000 de lei lunar. Care sunt criteriile de eligibilitate
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. Ce sume primesc tinerii care au ieșit din sistem
  2. Ce prevede legea și cine poate primi sprijinul financiar de la stat
  3. Cum a luat naștere această lege care îi sprijină pe tineri

Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială și care își continuă studiile sau au un loc de muncă vor beneficia de o indemnizație lunară de peste 3.000 de lei până la vârsta de 26 de ani.  

Ce sume primesc tinerii care au ieșit din sistem

Proiect de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților elimină discriminările anterioare și extinde ajutorul financiar și pentru cei care au părăsit centrele de plasament înainte de modificările legislative din 2023. Suma este calculată în funcție de indicatorul social de referință (ISR), care pentru anul 2026 este de 660 de lei, ceea ce înseamnă o plată lunară de 3.168 de lei pentru fiecare beneficiar care îndeplinește condițiile de muncă sau studiu.

„Indemnizațiile se instituie ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor tinerilor, fără discriminare. Beneficiază de aceste indemnizații toți tinerii în vârstă de până la 26 de ani care au ieșit din sistemul de protecție specială și care întrunesc condițiile legii”, se arată în proiectul adoptat.

Ce prevede legea și cine poate primi sprijinul financiar de la stat

Pentru a intra în posesia banilor, persoanele vizate trebuie să demonstreze că fac parte din sistemul de învățământ sau că au un loc de muncă.  Scopul proiectului este de a le susține independența tinerilor. Ministrul Muncii are la dispoziție un termen de 90 de zile pentru a stabili prin ordin procedura exactă de plată, astfel încât ajutorul să ajungă rapid la beneficiari.

Cum a luat naștere această lege care îi sprijină pe tineri

Proiectul a trecut de Camera Deputaților, care este for decizional, cu o majoritate covârșitoare de 282 de voturi pentru. După ce legea va fi promulgată și procedura va fi definitivată de Ministerul Muncii, toți tinerii eligibili vor putea depune cererile pentru a primi sprijinul, scrie Digi24.

