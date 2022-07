Top zece reclamații făcute de turiști: „Nu ar trebui să permită plaja topless. I-a distras atenția soțului meu, care dorea doar să se relaxeze.”

Nu toată lumea din concediu. Cei mai mulți relatează în mediul on line ce situații le-au stricat dispoziția, dar sunt persoane care le reclamă agențiilor de turism.

Astfel, Agenția Thomas Cook Vacations a făcut un top 10 al celor mai neobișnuite reclamații

1. „Nu ar trebui să permită plaja topless. I-a distras atenția soțului meu, care dorea doar să se relaxeze.”

2. „În vacanța mea în India, am fost dezgustat să constat că aproape fiecare restaurant servește curry. Nu-mi place mâncarea picantă”.

3. „Am plecat în vacanță în Spania și am avut o problemă cu șoferii de taxi deoarece toți erau spanioli”.

4. „Am rezervat o excursie la un parc acvatic, dar nimeni nu ne-a spus că trebuie să ne aducem propriile costume de baie și prosoape. Am presupus că vor fi incluse în preț.”

5. „Plaja era prea nisipoasă. A trebuit să curățăm totul când ne-am întors în cameră.”

6. „Am descoperit că nisipul nu era ca cel din broșură. Broșura dvs. arată nisipul alb, dar era mai galben.”

7. „Nimeni nu ne-a spus că vor fi pești în apă. Copiii s-au speriat.”

8. „Deși în broșură se spunea că există o bucătărie complet utilată, în sertare nu era nici un feliator de ouă”.

9. „Când eram în Spania, erau prea mulți spanioli acolo. Recepționera vorbea spaniolă, mâncarea era spaniolă. Nimeni nu ne-a spus că vor fi atât de mulți străini.”

10. „Am fost mușcat de un țânțar. Broșura nu a menționat țânțari.”