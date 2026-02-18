Cât de mari sunt amenzile pentru necurățarea zăpezii de pe trotuar
Cei care ignoră obligația de a curăța zăpada și gheața din fața imobilelor riscă sancțiuni contravenționale. Reprezentanții Primăriei Municipiului București au precizat că persoanele fizice pot primi amenzi pentru nerespectarea obligațiilor. Sancțiunile sunt cuprinse între 200 și 500 de lei pentru fiecare abatere.
Ce obligații au proprietarii și firmele pe timp de iarnă
Pe timpul sezonului rece, persoanele fizice și juridice trebuie să îndepărteze zăpada și gheața imediat după depunere. Această obligație trebuie îndeplinită în cel mult 24 de ore. Curățarea vizează trotuarele, rigolele, curțile, sediile și orice alte suprafețe pe care le dețin sau le folosesc. Zăpada trebuie depozitată în locuri care nu blochează circulația pietonală sau rutieră și nu afectează spațiile verzi. Este interzisă aruncarea acesteia pe carosabil sau pe zonele verzi.
Obligații clare au și cei care desfășoară activități comerciale pe domeniul public. Aceștia trebuie să curețe zăpada și gheața în perimetrul în care își desfășoară activitatea, pe toată durata iernii.
În plus, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, proprietarii sunt responsabili și de deszăpezirea locurilor de parcare pe care le folosesc. Aceștia au obligația și de a întreține șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății. Totodată, aceștia trebuie să asigure curățenia clădirilor, a curților și a împrejmuirilor, să curețe fațadele și să efectueze periodic lucrări de întreținere. De asemenea, mijloacele de transport și utilajele trebuie curățate înainte de a intra pe drumurile publice, pentru a nu murdări carosabilul.