Proprietarii și operatorii economici sunt obligați să curețe zăpada de pe . Aceștia au la dispoziție maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii pentru a face acest lucru. Cei care nu respectă această regulă pot primi amenzi de până la 2.000 de lei.

Responsabilitatea nu aparține doar firmelor, ci și persoanelor fizice. Fiecare proprietar sau administrator trebuie să se ocupe de deszăpezirea porțiunii de trotuar din dreptul imobilului său.

Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului București, verificările sunt realizate de Poliția Locală a Capitalei, împreună cu polițiile locale de sector.

Cine trebuie să deszăpezească și ce prevede legea

Siguranța pietonilor și a șoferilor depinde în mare măsură de modul în care sunt curățate trotuarele pe timp de iarnă. Îndepărtarea zăpezii și evitarea depozitării gheții pe carosabil sau pe spațiile verzi contribuie la prevenirea accidentelor și la menținerea unui trafic normal.

Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, legislația obligă atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice să îndepărteze țurțurii formați la nivelul acoperișurilor. Mai mult, zăpada și gheața de pe trotuarele aferente trebuie curățate. Acest lucru trebuie făcut în maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii, notează digi24.ro.

Această responsabilitate revine proprietarilor, firmelor și celor care administrează terenuri sau curți. În situațiile în care la parterul clădirilor funcționează magazine sau prestatori de servicii, obligația de deszăpezire aparține acestor unități. Această responsabilitate trebuie respectată pe toată durata programului lor de funcționare.