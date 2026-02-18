B1 Inregistrari!
Amenzi usturătoare pentru zăpada din fața blocului. Detaliul necunoscut de mulți locatari

Amenzi usturătoare pentru zăpada din fața blocului. Detaliul necunoscut de mulți locatari

18 feb. 2026, 13:08
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cine trebuie să deszăpezească și ce prevede legea
  2. Cât de mari sunt amenzile pentru necurățarea zăpezii de pe trotuar
  3. Ce obligații au proprietarii și firmele pe timp de iarnă

Proprietarii și operatorii economici sunt obligați să curețe zăpada de pe trotuarele din fața clădirilor. Aceștia au la dispoziție maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii pentru a face acest lucru. Cei care nu respectă această regulă pot primi amenzi de până la 2.000 de lei.

Responsabilitatea nu aparține doar firmelor, ci și persoanelor fizice. Fiecare proprietar sau administrator trebuie să se ocupe de deszăpezirea porțiunii de trotuar din dreptul imobilului său.

Conform datelor furnizate de Primăria Municipiului București, verificările sunt realizate de Poliția Locală a Capitalei, împreună cu polițiile locale de sector.

Cine trebuie să deszăpezească și ce prevede legea

Siguranța pietonilor și a șoferilor depinde în mare măsură de modul în care sunt curățate trotuarele pe timp de iarnă. Îndepărtarea zăpezii și evitarea depozitării gheții pe carosabil sau pe spațiile verzi contribuie la prevenirea accidentelor și la menținerea unui trafic normal.

Potrivit reprezentanților Primăriei Capitalei, legislația obligă atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice să îndepărteze țurțurii formați la nivelul acoperișurilor. Mai mult, zăpada și gheața de pe trotuarele aferente imobilelor trebuie curățate. Acest lucru trebuie făcut în maximum 24 de ore de la încetarea ninsorii, notează digi24.ro.

Această responsabilitate revine proprietarilor, firmelor și celor care administrează terenuri sau curți. În situațiile în care la parterul clădirilor funcționează magazine sau prestatori de servicii, obligația de deszăpezire aparține acestor unități. Această responsabilitate trebuie respectată pe toată durata programului lor de funcționare.

Cât de mari sunt amenzile pentru necurățarea zăpezii de pe trotuar

Cei care ignoră obligația de a curăța zăpada și gheața din fața imobilelor riscă sancțiuni contravenționale. Reprezentanții Primăriei Municipiului București au precizat că persoanele fizice pot primi amenzi pentru nerespectarea obligațiilor. Sancțiunile sunt cuprinse între 200 și 500 de lei pentru fiecare abatere.

Sancțiuni mai mari sunt prevăzute pentru persoanele juridice, inclusiv pentru asociațiile de proprietari sau administratorii de imobile. În aceste cazuri, amenzile pornesc de la 500 de lei și pot ajunge până la 2.000 de lei. Sancțiunile sunt aplicate atunci când nu sunt respectate obligațiile de deszăpezire prevăzute de Hotărârea nr. 120/2010.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sunt realizate de Poliția Locală a Capitalei și de polițiile locale de sector. Aceste controale au loc după expirarea termenului de 24 de ore de la încetarea ninsorii, conform procedurilor legale.

Ce obligații au proprietarii și firmele pe timp de iarnă

Pe timpul sezonului rece, persoanele fizice și juridice trebuie să îndepărteze zăpada și gheața imediat după depunere. Această obligație trebuie îndeplinită în cel mult 24 de ore. Curățarea vizează trotuarele, rigolele, curțile, sediile și orice alte suprafețe pe care le dețin sau le folosesc. Zăpada trebuie depozitată în locuri care nu blochează circulația pietonală sau rutieră și nu afectează spațiile verzi. Este interzisă aruncarea acesteia pe carosabil sau pe zonele verzi.

Obligații clare au și cei care desfășoară activități comerciale pe domeniul public. Aceștia trebuie să curețe zăpada și gheața în perimetrul în care își desfășoară activitatea, pe toată durata iernii.

În plus, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 21/2002, proprietarii sunt responsabili și de deszăpezirea locurilor de parcare pe care le folosesc. Aceștia au obligația și de a întreține șanțurile, rigolele și podețele aferente proprietății. Totodată, aceștia trebuie să asigure curățenia clădirilor, a curților și a împrejmuirilor, să curețe fațadele și să efectueze periodic lucrări de întreținere. De asemenea, mijloacele de transport și utilajele trebuie curățate înainte de a intra pe drumurile publice, pentru a nu murdări carosabilul.

