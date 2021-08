Totul despre usile unui dulap metalic: de cate feluri pot fi si cum se securizeaza?

Indiferent ce fel de afacere detii, probabil stii deja cat de important poate fi un spatiu de lucru. Obiectele de mobilier nu doar ca sunt utile pentru depozitare, insa te pot ajuta sa ai parte de un mediu organizat si le ofera angajatilor posibilitatea de a-si pastra bunurile in siguranta.

Un dulap metalic reprezinta insa o solutie mai eficienta decat unul din lemn, datorita faptului ca prezinta un material rezistent si vine la pachet cu mai multe beneficii. Iata ce fel de usi poate avea acesta si cat de sigura este fiecare alternativa!

Usile tip tambur

Dupa cum sugereaza si denumirea, acestea sunt usi pliante, care se pot trage cu usurinta. Un asemenea model are suprafata exterioara realizata din tabla de otel si material plastic, existand un tratament ignifug aplicat. Acesta asigura protectie la contactul cu focul, in cazul unui incendiu. Structura este una usoara, iar in interior exista rafturi cu posibilitatea de prindere a dosarelor suspendabile. Inchiderea este una clasica cu doua chei, impiedicand accesul tuturor persoanelor neautorizate.

Usile din sticla

Aceste usi sunt prezente in partea superioara a unui dulap metalic pentru medicamente, fiind insotite de doua manere. Un asemenea model dispune de inca doua usi in partea inferioara, care sunt metalice.

Produsele din aceeasi categorie au castigat certificarile ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004, Environmental Management si OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management. Acestea atesta comportamentul adecvat in mediile de lucru dificile si faptul ca personalul ramane mereu in siguranta.

Usile pot contine in interior un profil mecanic, care asigura intarirea si robustetea. Spre deosebire de alte produse, un dulap pentru medicamente vine livrat in stare complet asamblata. Prin urmare, nu mai este necesar sa investesti bani in acest proces si iti este garantat faptul ca dispui de o structura stabila inca din prima zi.

Usile dublu ranforsate

Majoritatea dulapurilor metalice sunt disponibile pe gri. Exista insa anumite modele care pot avea alte nuante, una dintre cele mai apreciate fiind rosu. Un astfel de dulap metalic are usile dotate cu gauri de ventilatie in partea superioara si cea inferioara, ceea ce asigura un nivel de ventilatie sporit. De asemenea, exista balamale interne antiefractie si un perimetru frontal rotunjit cu raza de 6mm.

Nervurile longitudinale amplasate pe laterale ofera o rezistenta sporita, iar vopseaua este tratata impotriva agentilor corozivi. Cu alte cuvinte, ai garantia faptului ca bacteriile nu pot patrunde in interior.

Sistemul de inhidere poate fi insotit de un maner prevazut cu gaura pentru lacat sau i se pot atasa alte optiuni aditionale. Spre exemplu, unele persoane decid sa adauge un maner antiefractie sau unul cu inchiderea din doua miscari. Acesta este insa doar un proces optional, iar tu esti cel care decide daca-ti doresti sa ai parte de astfel de servicii.

Ce imbunatatiri se pot efectua la usile unui dulap metalic?

Pe langa vopsire, anumiti clienti prefera sa schimbe usile clasice cu unele din HPL. Acestea au grosimea de 8mm si pot reprezenta o solutie potrivita pentru cei care vor un produs cu un design deosebit. O alta alternativa sunt usile din MDF, care au grosimea de 18mm.

In situatia in care iti doresti o inchidere aditionala, poti atasa una cu cifru electronic sau mecanic. O alta optiune este inchiderea in 3 puncte sau cea cu moneda. Intra pe Office Class si achizitioneaza modelul preferat de dulap metalic la un pret accesibil!

