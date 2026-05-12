Acasa » Eveniment » Intervenție de urgență la Vaslui. Pompierii au evacuat doi bebeluși blocați într-un autoturism

Adrian Teampău
12 mai 2026, 19:14
Sursa Foto: Facebook/ ISU SIBIU
Cuprins
  1. Intervenție de urgență la Vaslui
  2. Șase pompieri au fost implicați în operațiune

Intervenţie de urgență a pompierilor din Vaslui pentru deblocarea unei maşini în care se aflau doi bebeluşi, gemeni, în vârstă de cinci luni. Autoritățile au acționat la solicitarea mamei copiilor. 

Intervenție de urgență la Vaslui

Pompierii din cadrul Detaşamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui au avut o intervenție de urgență marți. Ei au deblocat un autoturism și au evacuat doi bebeluşi în vârstă de cinci luni. Potrivit oficialilor instituției, cei doi copii gemeni au rămas blocaţi în autoturism după ce mama lor a coborât, uitând cheia în interiorul maşinii.

Ulterior, alarmată că nu mai putea deschide autovehiculul, mama bebelușilor a sunat la numărul de urgență 112, solicitând ajutorul pompierilor.

„Detaşamentul de Pompieri Vaslui a intervenit în municipiul Vaslui, pe strada Ştefan cel Mare pentru deblocarea unui autoturism după ce o persoană de sex feminin a uitat cheile în interiorul autovehiculului, acesta blocându-se cu doi bebeluşi în vârstă de aproximativ cinci luni în interior”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Șase pompieri au fost implicați în operațiune

Potrivit sursei citate, la fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și echipaj de șase pompieri.

„La intervenţie a participat o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare şi un echipaj format din şase militari. Pompierii au reuşit deblocarea autoturismului în condiţii de siguranţă, iar copiii nu au necesitat îngrijiri medicale”, a mai transmis ISU Vaslui.

În acest context, reprezentanții instituției au recomandat conducătorilor auto că este indicat să verifice dacă au cheile asupra lor înainte de a închide autoturismul. De asemenea pompierii le mai recomandă șoferilor să evite să lase copiii nesupravegheați sau animale de companie în interiorul mașinilor.

O altă recomandare, pentru a evita incidente de acest fel, este să dețină asupra lor o cheie de rezervă şi să verifice funcţionarea sistemului de închidere centralizată pentru a preveni blocările accidentale.

