Șoferii își pot verifica mult mai ușor acum istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare. Platforma Hub MAI este disponibilă permanent pentru toți utilizatorii.

Cum funcționează serviciul prin care șoferii își pot verifica situația rutieră

Ministerul de Interne a anunțat că serviciul digital oferă acces rapid la situația curentă a fiecărui conducător auto. În același timp permite verificarea abaterilor care pot duce, în final, la suspendarea d e.

Platforma a devenit extrem de populară, înregistrând peste 51,6 milioane de accesări, dintre care un număr semnificativ de peste 226.000 au vizat direct solicitarea cazierului rutier.

„Acest serviciu rezolvă o nevoie concretă a cetăţeanului: accesul simplu la propria situaţie rutieră. În acelaşi timp, reduce presiunea asupra ghişeelor, scurtează timpul de obţinere a informaţiilor şi transformă relaţia dintre cetăţean şi administraţie într-una mai rapidă, mai transparentă şi mai eficientă”, a transmis MAI.

Care sunt pașii pe care conducătorii auto trebuie să-i urmeze pentru a avea acces la platformă

Potrivit legislației rutiere actuale, punctele de penalizare se aplică automat pentru diverse abateri în trafic, iar acumularea a 15 puncte într-un interval de șase luni atrage suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 30 de zile.

Pentru a evita astfel de situații, procedura de verificare este una simplă: utilizatorii trebuie să se autentifice pe să acceseze secțiunea „Şoferi şi vehicule”, să selecteze „Istoric sancţiuni rutiere” și să trimită solicitarea.

Sistemul va afișa imediat datele actualizate conform evidențelor oficiale ale autorităților.

„Consultaţi informaţiile privind permisul de conducere şi punctele acumulate. Istoricul sancţiunilor rutiere reflectă abaterile active la regimul circulaţiei pe drumurile publice, aflate în evidenţele permiselor de conducere reţinute şi ale sancţiunilor aplicate conducătorilor auto, în condiţiile prevăzute de O.M.A.I. nr. 141/2014”, transmite MAI.