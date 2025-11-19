B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Traficul pe DN1 este complet paralizat. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat în zona Timișul de Sus

Traficul pe DN1 este complet paralizat. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat în zona Timișul de Sus

Ana Beatrice
19 nov. 2025, 08:30
Traficul pe DN1 este complet paralizat. O cisternă cu substanțe periculoase s-a răsturnat în zona Timișul de Sus
Sursa Foto: Facebook - DRDP Brașov
Cuprins
  1. Ce se întâmplă acum pe DN1
  2. Ce au anunțat autoritățile despre accident și situația traficului
  3. Cum se circulă în țară și ce recomandări au specialiștii

Traficul pe DN1 este complet paralizat între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus. Ambele sensuri sunt blocate după ce o cisternă plină cu substanţe periculoase s-a răsturnat.

Ce se întâmplă acum pe DN1

Traficul este complet blocat, miercuri dimineaţă, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după răsturnarea unei cisterne încărcate cu substanțe periculoase.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a transmis pe pagina de Facebook că ambele autovehicule sunt în afara carosabilului. „Exista posibilitatea de scurgeri așa că traficul este deviat în acest moment pe rute alternative”, se arată în postarea instituției.

Ce au anunțat autoritățile despre accident și situația traficului

„Circulația rutieră este oprită pe DN 1 Ploiești – Brașov, în zona localității Timișu de Jos, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Două persoane au fost rănite, necesitând transportul la spital”, a anunțat Centrul INFOTRAFIC.

De asemenea, polițiștii estimează reluarea circulației după ora 9:00.

Cum se circulă în țară și ce recomandări au specialiștii

În majoritatea regiunilor, șoferii circulă pe un carosabil ud și se confruntă cu ploi frecvente, în timp ce în zona montană înaltă condițiile au trecut deja la ninsoare.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Este important să păstreze o distanță suficientă între vehicule, astfel încât oprirea să fie posibilă în siguranță. În plus, Centrul INFOTRAFIC recomandă folosirea frânei de motor pentru încetinire pe carosabil umed.

Tags:
Citește și...
Fostul director al Filarmonicii din Arad a luat la bătaie un cuplu, pe trecerea de pietoni. De la ce a pornit conflictul
Eveniment
Fostul director al Filarmonicii din Arad a luat la bătaie un cuplu, pe trecerea de pietoni. De la ce a pornit conflictul
Frigiderul sau televizorul îți pot crește factura lunară. Află cât curent consumă în doar 24 de ore
Eveniment
Frigiderul sau televizorul îți pot crește factura lunară. Află cât curent consumă în doar 24 de ore
Domeniul tot mai atractiv pentru tinerii români. Salariile pot ajunge și la 14.000 de lei
Eveniment
Domeniul tot mai atractiv pentru tinerii români. Salariile pot ajunge și la 14.000 de lei
România, ultimul loc în UE la studii postliceale. „Copiii văd în jurul lor oameni care trăiesc bine fără prea multe studii”
Eveniment
România, ultimul loc în UE la studii postliceale. „Copiii văd în jurul lor oameni care trăiesc bine fără prea multe studii”
Aperitivul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Este gata în doar 5 minute
Eveniment
Aperitivul cu care vei da lovitura la masa de Crăciun. Este gata în doar 5 minute
Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală
Eveniment
Tânăr de 21 de ani urmărit de poliție după ce a refuzat oprirea în trafic. Cum a reușit să pună în pericol traficul din Capitală
Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară
Eveniment
Străinătatea nu mai este atractivă pentru români. Motivele pentru care cei mai mulți aleg să rămână în țară
Contrabandist scăpat în lanul de porumb. Poliția a tras cu armele din dotare fără să-l atingă
Eveniment
Contrabandist scăpat în lanul de porumb. Poliția a tras cu armele din dotare fără să-l atingă
Victorie FACIAS pentru pacienții din România. Guvernul este obligat, după 5 ani de blocaj, să adopte normele legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale
Eveniment
Victorie FACIAS pentru pacienții din România. Guvernul este obligat, după 5 ani de blocaj, să adopte normele legii care protejează pacienții de infecțiile nosocomiale
Obiceiul zilnic ce previne evoluția bolii Alzheimer. Studiu medical elaborat la Harvard
Eveniment
Obiceiul zilnic ce previne evoluția bolii Alzheimer. Studiu medical elaborat la Harvard
Ultima oră
09:53 - Primul strat consistent de zăpadă îi pune în alertă pe șoferi. Ce reguli se aplică, ce amenzi riști și ce trebuie să faci pentru a conduce în siguranță
09:41 - Fostul director al Filarmonicii din Arad a luat la bătaie un cuplu, pe trecerea de pietoni. De la ce a pornit conflictul
09:33 - Drulă: Se face un joc de manipulare cu sondajele. PNL are o istorie. Anul trecut, de exemplu, l-au dat pe Burduja peste Nicușor Dan. Dan a câștigat apoi cu 48% și Burduja a luat doar 7%
09:24 - Frigiderul sau televizorul îți pot crește factura lunară. Află cât curent consumă în doar 24 de ore
09:05 - Vremea astăzi, 19 noiembrie. Se anunță precipitații și cer înnorat în cea mai mare parte a țării
Catalin Drula
08:57 - Cum a ajuns Cătălin Drulă deputat de Timiș, deși e născut în București: „Eram 20 de oameni în USR Timiș la început”
08:34 - Domeniul tot mai atractiv pentru tinerii români. Salariile pot ajunge și la 14.000 de lei
08:19 - România, ultimul loc în UE la studii postliceale. „Copiii văd în jurul lor oameni care trăiesc bine fără prea multe studii”
07:56 - Soldat rus, în cârje și cu guler cervical, luat cu forța de acasă și trimis pe front. „Ce fel de război încearcă să câștige cu persoane invalide?”
07:27 - România a învins San Marino cu 7-1, în preliminariile Campionatului Mondial. Ianis Hagi privește cu optimist meciul de baraj: „Ne vedem în SUA”