Traficul pe DN1 este complet paralizat între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus. Ambele sensuri sunt blocate după ce o cisternă plină cu substanţe periculoase s-a răsturnat.
Ce se întâmplă acum pe DN1
Traficul este complet blocat, miercuri dimineaţă, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după răsturnarea unei cisterne încărcate cu substanțe periculoase.
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a transmis pe pagina de Facebook că ambele autovehicule sunt în afara carosabilului. „Exista posibilitatea de scurgeri așa că traficul este deviat în acest moment pe rute alternative”, se arată în postarea instituției.
Ce au anunțat autoritățile despre accident și situația traficului
„Circulația rutieră este oprită pe DN 1 Ploiești – Brașov, în zona localității Timișu de Jos, județul Brașov, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară. Două persoane au fost rănite, necesitând transportul la spital”, a anunțat Centrul INFOTRAFIC.
De asemenea, polițiștii estimează reluarea circulației după ora 9:00.
Cum se circulă în țară și ce recomandări au specialiștii
În majoritatea regiunilor, șoferii circulă pe un carosabil ud și se confruntă cu ploi frecvente, în timp ce în zona montană înaltă condițiile au trecut deja la ninsoare.
Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Este important să păstreze o distanță suficientă între vehicule, astfel încât oprirea să fie posibilă în siguranță. În plus, Centrul INFOTRAFIC recomandă folosirea frânei de motor pentru încetinire pe carosabil umed.