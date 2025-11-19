Traficul pe DN1 este complet paralizat între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus. Ambele sensuri sunt blocate după ce o cisternă plină cu s-a răsturnat.

Ce se întâmplă acum pe DN1

Traficul este complet blocat, miercuri dimineaţă, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, după răsturnarea unei cisterne încărcate cu substanțe periculoase.

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov a transmis pe pagina de Facebook că ambele autovehicule sunt în afara carosabilului. „Exista posibilitatea de scurgeri așa că traficul este deviat în acest moment pe rute alternative”, se arată în postarea instituției.