B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă

Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă

Iulia Petcu
21 oct. 2025, 21:54
Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. De ce este etanolul considerat un risc pentru sănătate
  2. Ce ar putea însemna această decizie pentru spitale
  3. Ce soluții sigure de înlocuire există

Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a reclasifica etanolul, component esențial al produselor de igienă și dezinfectanților, drept substanță periculoasă. Măsura ar putea avea consecințe majore asupra sistemului medical, mai ales în spitale, unde alcoolul etilic este folosit zilnic pentru igiena mâinilor și sterilizare.

De ce este etanolul considerat un risc pentru sănătate

O comisie a Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a recomandat includerea etanolului pe lista substanțelor potențial cancerigene. Experții susțin că acesta ar putea fi asociat și cu riscuri în timpul sarcinii.

Dacă propunerea va fi adoptată, utilizarea etanolului în produse biocide (precum gelurile dezinfectante) ar putea fi limitată sau chiar interzisă. Recomandarea ECHA urmează să fie discutată între 24 și 27 noiembrie, iar ulterior va fi transmisă Comisiei Europene, care va lua decizia finală.

În prezent, etanolul este recunoscut ca ingredient sigur în produsele biocide din Uniunea Europeană. De asemenea, din anii ’90, se află pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății.

Ce ar putea însemna această decizie pentru spitale

Specialiștii avertizează că o eventuală reîncadrare a etanolului ar putea afecta direct igiena din spitale și controlul infecțiilor nosocomiale.

„Impactul asupra spitalelor ar fi uriaș. Infecțiile asociate actului medical ucid anual mai multe persoane decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc,” a declarat Alexandra Peters, specialist în igiena spitalicească din cadrul Universității din Geneva și al rețelei Clean Hospitals, potrivit Ziare.com.

Ea a subliniat că alternativele, precum izopropanolul, sunt chiar mai toxice. În plus, spălarea frecventă cu apă și săpun ar consuma mult timp și ar afecta pielea personalului medical. Un studiu citat arată că, în lipsa dezinfectanților alcoolici, asistentele ar trebui să petreacă până la 30 de minute din fiecare oră doar pentru igiena mâinilor în timpul unei operații.

Ce soluții sigure de înlocuire există

Deși o eventuală clasificare a etanolului ca substanță cancerigenă ar ridica numeroase probleme, ECHA precizează că substanța ar putea fi totuși aprobată în anumite condiții. Utilizarea ar rămâne permisă dacă nivelul de expunere este considerat sigur sau dacă nu există alternative viabile.

Discuția vine într-un context mai amplu al reglementărilor europene privind comunicarea comercială și siguranța produselor biocide. În vara anului 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că promovarea produselor dezinfectante cu mențiuni precum „sigur pentru piele” încalcă regulamentele privind publicitatea onestă.

Astfel, analiza etanolului nu vizează doar riscurile medicale, ci și modul în care industria comunică siguranța produselor sale în spațiul european.

Tags:
Citește și...
Raportul INSEMEX cu privire la explozia din Rahova: Conducta exterioară, fisurată. Cine e vinovat: „Lucrurile iau o direcție destul de clară” (VIDEO)
Eveniment
Raportul INSEMEX cu privire la explozia din Rahova: Conducta exterioară, fisurată. Cine e vinovat: „Lucrurile iau o direcție destul de clară” (VIDEO)
Îndulcitorul care ajută la creșterea părului. Descoperirea care dă speranțe bărbaților cu chelie
Eveniment
Îndulcitorul care ajută la creșterea părului. Descoperirea care dă speranțe bărbaților cu chelie
Mormântul unei profesoare din Iași a împărțit oamenii în două tabere. Ce a cerut să-i fie pus pe cruce
Eveniment
Mormântul unei profesoare din Iași a împărțit oamenii în două tabere. Ce a cerut să-i fie pus pe cruce
Intoxicare cu o soluție de deparazitare. Fetiță de șase ani, internată de urgență la spital
Eveniment
Intoxicare cu o soluție de deparazitare. Fetiță de șase ani, internată de urgență la spital
Statul va reface blocul distrus după explozia din Rahova. Cine va putea locui acolo: „Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”
Eveniment
Statul va reface blocul distrus după explozia din Rahova. Cine va putea locui acolo: „Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari”
Detaliul care ar putea schimba total ancheta. Ce se ascundea în apartamentul avocatei Vasilica Enache, unde a avut loc explozia din Rahova (FOTO)
Eveniment
Detaliul care ar putea schimba total ancheta. Ce se ascundea în apartamentul avocatei Vasilica Enache, unde a avut loc explozia din Rahova (FOTO)
Teoriile conspirației: vom avea atentate adevărate. Ce mai găsim pe rețelele sociale
Eveniment
Teoriile conspirației: vom avea atentate adevărate. Ce mai găsim pe rețelele sociale
Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
Eveniment
Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
Eveniment
Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
Eveniment
România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
Ultima oră
21:54 - Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
21:46 - Raportul INSEMEX cu privire la explozia din Rahova: Conducta exterioară, fisurată. Cine e vinovat: „Lucrurile iau o direcție destul de clară” (VIDEO)
21:46 - Îndulcitorul care ajută la creșterea părului. Descoperirea care dă speranțe bărbaților cu chelie
21:30 - Mara Bănică, terorizată de un admirator obsesiv. Bărbatul și-a recâștigat libertatea la scurt timp după arest
21:14 - Top 5 mașini ideale de oraș, în 2025: Consum mic și confort maxim. Ce să verifici înainte să faci achiziția
21:13 - Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
21:06 - Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
20:47 - Românii ar putea primi 20 de bani pentru fiecare litru de motorină. Ce prevede noua propunere a Ministerului Finanțelor
20:47 - Sorin Grindeanu, avertisment pentru Bolojan, după ce a plecat de la ședința coaliției: „Premierul va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”
20:38 - Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România