Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a reclasifica etanolul, component esențial al produselor de igienă și dezinfectanților, drept substanță periculoasă. Măsura ar putea avea consecințe majore asupra sistemului medical, mai ales în spitale, unde alcoolul etilic este folosit zilnic pentru igiena mâinilor și sterilizare.

De ce este etanolul considerat un risc pentru sănătate

O comisie a Agenției Europene pentru Produse Chimice ( ) a recomandat includerea etanolului pe lista substanțelor potențial cancerigene. Experții susțin că acesta ar putea fi asociat și cu riscuri în timpul sarcinii.

Dacă propunerea va fi adoptată, utilizarea etanolului în produse biocide (precum gelurile dezinfectante) ar putea fi limitată sau chiar interzisă. Recomandarea ECHA urmează să fie discutată între 24 și 27 noiembrie, iar ulterior va fi transmisă Comisiei Europene, care va lua decizia finală.

În prezent, etanolul este recunoscut ca ingredient sigur în produsele biocide din Uniunea Europeană. De asemenea, din anii ’90, se află pe lista medicamentelor esențiale a .

Ce ar putea însemna această decizie pentru spitale

Specialiștii avertizează că o eventuală reîncadrare a etanolului ar putea afecta direct igiena din spitale și controlul infecțiilor nosocomiale.

„Impactul asupra spitalelor ar fi uriaș. Infecțiile asociate actului medical ucid anual mai multe persoane decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc,” a declarat Alexandra Peters, specialist în igiena spitalicească din cadrul Universității din Geneva și al rețelei Clean Hospitals, potrivit Ziare.com.

Ea a subliniat că alternativele, precum izopropanolul, sunt chiar mai toxice. În plus, spălarea frecventă cu apă și săpun ar consuma mult timp și ar afecta pielea personalului medical. Un studiu citat arată că, în lipsa dezinfectanților alcoolici, asistentele ar trebui să petreacă până la 30 de minute din fiecare oră doar pentru igiena mâinilor în timpul unei operații.

Ce soluții sigure de înlocuire există

Deși o eventuală clasificare a etanolului ca substanță ar ridica numeroase probleme, ECHA precizează că substanța ar putea fi totuși aprobată în anumite condiții. Utilizarea ar rămâne permisă dacă nivelul de expunere este considerat sigur sau dacă nu există alternative viabile.

Discuția vine într-un context mai amplu al reglementărilor europene privind comunicarea comercială și siguranța produselor biocide. În vara anului 2024, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că promovarea produselor dezinfectante cu mențiuni precum „sigur pentru piele” încalcă regulamentele privind publicitatea onestă.

Astfel, analiza etanolului nu vizează doar riscurile medicale, ci și modul în care industria comunică siguranța produselor sale în spațiul european.