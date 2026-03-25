Tragedie în Ucraina. O femeie și-a pierdut viața după ce soțul i-a trimis un colet exploziv

Selen Osmanoglu
25 mart. 2026, 10:37
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Descoperiri la domiciliu: arsenal impresionant
  3. Reacția comunității

Un incident șocant a zguduit orașul Pervomaisk, regiunea Mykolaiv, după ce o femeie a fost ucisă de un colet ce conținea un dispozitiv exploziv artizanal, iar doi copii ai familiei au fost răniți. Poliția a reținut rapid un bărbat, soțul victimei, suspectat că a pregătit și trimis coletul. Cazul este investigat ca unul dintre cele mai grave incidente domestice cu arme și explozibili din regiune.

Ce s-a întâmplat

Incidentul a avut loc în seara zilei de 20 martie, în centrul orașului Pervomaisk. Linia de urgență 102 a primit apelul despre explozia unui obiect necunoscut într-un apartament. Poliția a descoperit că bărbatul, un militar de 34 de ani, ascunsese un dispozitiv exploziv artizanal într-un colet cu alimente destinat soției sale. La momentul detonării, femeia a murit pe loc, iar fiica de un an și jumătate și fiul de șase ani au fost răniți și transportați de urgență la spital, scrie Click.

„Copiii sunt stabili și viața lor nu este în pericol. Aceștia rămân sub supravegherea medicilor”, au precizat autoritățile.

Descoperiri la domiciliu: arsenal impresionant

În timpul percheziției efectuate la domiciliul familiei, anchetatorii au descoperit mai multe arme și explozivi: șapte grenade, cinci bombe TNT, două unități de explozivi plastici, detonatoare și mecanisme de detonare, 39 de detonatoare suplimentare și 60 de cartușe pentru arme automate. Aceste descoperiri întăresc gravitatea acuzațiilor împotriva bărbatului și ridică semne de întrebare asupra riscurilor la care erau expuși membrii familiei.

Parchetul Districtual Pervomaisky a anunțat că suspectul este acuzat de „omor intenționat comis într-un mod periculos pentru viața mai multor persoane” și deținere ilegală de arme și explozibili. Instanța a decis reținerea acestuia fără cauțiune. Dacă va fi găsit vinovat, bărbatul riscă între 15 ani și închisoare pe viață.

Autoritățile subliniază că pregătirea colectului și trimiterea acestuia prin poștă reprezintă o acțiune extrem de periculoasă, iar ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele tragice ale cazului.

Reacția comunității

Vecinii și localnicii sunt profund șocați și îngroziți de eveniment.

„Este greu de imaginat cum cineva poate să pună în pericol întreaga familie în acest mod”, au declarat martori locali, reflectând gravitatea situației și starea de teamă a comunității.

