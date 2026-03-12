B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tragedie la metroul bucureștean: O persoană a murit după ce a fost lovită de tren / UPDATE: Cine e victima

Tragedie la metroul bucureștean: O persoană a murit după ce a fost lovită de tren / UPDATE: Cine e victima

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 16:33
Foto: Facebook / Metrorex

O persoană a murit după ce a fost lovită de tren, joi după-amiază, în stația de metrou Piața Unirii 2 din București.

UPDATE: Poliția Capitalei a anunțat că victima e un tânăr de 22 de ani.

„La fața locului s-au deplasat cu operativitate polițiști din cadrul structurii și echipaje de prim ajutor, care au intervenit pentru extragerea persoanei în cauză, un tânăr în vârstă de 22 de ani. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul tânărului în cauză,” a transmis Poliția Capitalei.

Brigada de Poliție pentru Transportul Public – Serviciul Poliție Metrou va continua cercetările, pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs tragedia.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Incident grav la metrou

Metrorex a anunțat că, în jurul orei 15:30, în staţia de metrou Piaţa Unirii 2, pe direcţia Tudor Arghezi, a avut loc o posibilă tentativă de suicid.

Personalul de la metrou a anunțat salvarea și „conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul”.

Circulaţia trenurilor de metrou este reorganizată: „Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri”.

ISU București Ilfov a anunțat anterior că „am intervenit pentru extragerea unei persoane de sub o garnitura de metrou, în stația Unirii din București. După deconectarea rețelei de electricitate, echipajele de la fața locului au extras victima prinsă sub garnitură, aceasta fiind decedată”.

