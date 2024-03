Transferul spitalelor CFR din subordinea Ministerului Transporturilor s-ar putea lăsa cu plângeri la DNA, susține un lider de sindicat

Trecerea a 15 spitale CFR, inclusiv cel din Galați, de la Ministerul Transporturilor la alte ministere s-ar putea lăsa cu plângeri la Direcția Națională Anticorupție, a declarat în emisiunea „Drumurile noastre” Denisa Popovici, lider de sindicat Spitale CFR.

“În mod normal ar trebui refăcută hotărârea de Guvern și reluați pașii, transparență decizională, comisie de dialog, și mai departe…”

La întrebarea realizatorului emisiunii Ștefan Etveș care ar fi punctul final, conform procedurilor, Denisa Popovici a răspuns:

“DNA! Dumneavoastră ce credeți, nu este un abuz în funcție?! Fiecare spital în parte își va apăra patrimoniul, personalul și drepturile. Suntem totuși o țară liberă, o țară democratică și avem proprietatea termenilor. Uitați-vă numai în titlul Hotărârii de Guvern, Transferul Spitalului CF Witting și includerea lui în structura organizatorică a Spitalului…includerea lui e de fapt desființarea iar transfer înseamnă personalitate juridică. Deci este o nebunie!” , a spus Denisa Popovici.

Aceasta a mai precizat că personalul civil din Spitalul Witting nu poate fi obligat să meargă cu forța la Spitalul militar:

“Nu se poate! Asta înseamnă conform constituției o restrângere de drepturi și libertăți. Am aflat că indiferent de părerea noastră, urmează și celelalte spitale.

Atunci când am avut ultimul miting la Minsiterul Transporturilor la întâlnirea pe care am avut-o cu domnul secretar de stat a spus că acum în primul calup pleacă Spitalul Witting, CFR 2 și Galațiul, după care după 1 ianuarie urmează toate celelalte spitale și am aflat de la această dezbatere publică, în frunte cu Spitalul din Pașcani. Să vedem care este legătura între cele trei spitale care pleacă în primul calup.Să fie oare grupul din Buzău? Cine a făcut prima cerere pentru un corp de clădire a Spitalului CF din Galați? Primarul din Buzău”.