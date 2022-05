Tratament carii cu laser stomatologic

’’Deși pot fi prevenite cu ajutorul unei igiene corecte, bolile cavității orale afectează aproximativ 3,5 miliarde de oameni de toate vârstele și din toate mediile, provocând durere, disconfort, o respirație urât mirositoare, probleme de natură estetică până la pierderea definitivă a dinților permanenți’’, susține Silvia Pașcu-Chifu, medic stomatolog estetică dentară la DENT ESTET.

Potrivit unui studiu realizat de Global Burden of Disease (2019), cariile dentare netratate de la nivelul dinților permanenți reprezintă cea mai frecventă afecțiune de natură orală atât în rândul adulților cât și al copiilor. Pentru că în stadii incipiente simptomele sunt aproape inexistente, pacienții cu carii dentare observă debutul lor odată cu apariția durerii și a sensibilității la rece sau cald, precum și a petelor pe dinți de culoare albă, maronie sau neagră.

Afecțiunile cavității bucale sunt cauzate de o serie de factori modificabili, precum consumul de alimente bogate în zahăr, fumatul, consumul de alcool, proliferarea bacteriilor, dar nu în ultimul rând de o igienă orală deficitară.

Cuprins

Ce sunt cariile dentare

Tipuri de carii dentare

Cum îmi dau seama că am carii

Tratament carii cu laser dentar – cum funcționează

Avantajele folosirii laserului în stomatologie

Cum prevenim apariția cariilor

Ce sunt cariile dentare

Caria dentară este una dintre cele mai frecvente probleme de sănătate la nivel mondial, cu precădere în rândul copiilor, adolescenților și bătrânilor.

Caria dentară reprezintă deteriorarea suprafeței dintelui sau a smalțului și apare atunci când placa ( ) se acumulează în exces pe dinte. Astfel, aceste bacterii care se depun pe suprafața dinților trasformă zaharurile libere, conținute în alimente și băuturi, în acizi care, în timp, duc la dizolvarea țesuturilor dure ale dinților (smalț, dentină și ciment). Dacă placa este lăsată să se acumuleze pe dinți, acest lucru duce la apariția cariilor dentare, boli ale gingiilor sau chiar abcese dentare (infecții).

Tipuri de carii dentare

Caria dentară poate afecta toate straturile unui dinte și poate dura până la trei ani pentru ca o carie să se formeze pe învelișul exterior cel mai dur al dintelui și, anume, smalțul. Cariile progresează mai repede prin dentină (stratul mijlociu) până la pulpă (stratul cel mai interior). Pulpa conține toate terminațille nervoase ale dintelui și alimentarea cu sânge.

Printre cele mai întâlnite tipuri de carii se numără:

Carii de suprafață radiculară – este un tip de carie prevenibil și reversibil, cu o dezvoltare lentă. Acest tip de carie, comună la persoanele între 20 și 30 de ani, dizolvă calciul din compoziția smalțului dinților și apare ca o pată albicioasă pe suprafața dintelui.

– este un tip de carie prevenibil și reversibil, cu o dezvoltare lentă. Acest tip de carie, comună la persoanele între 20 și 30 de ani, dizolvă calciul din compoziția smalțului dinților și apare ca o pată albicioasă pe suprafața dintelui. Carii de gropi și fisuri – acest tip de carii debutează, de obicei, în anii adolescenței la dinții permanenți și se formează în șanțurile înguste ale suprafeței de mestecat sau pe partea exterioară a dinților din spatele cavității orale. În general, aceste carii progresează rapid din cauză că spațiul este mai greu accesibil periuței de dinți.

– acest tip de carii debutează, de obicei, în anii adolescenței la dinții permanenți și se formează în șanțurile înguste ale suprafeței de mestecat sau pe partea exterioară a dinților din spatele cavității orale. În general, aceste carii progresează rapid din cauză că spațiul este mai greu accesibil periuței de dinți. Carii pe rădăcina dintelui – aceste carii apar, de obicei, la persoanele trecute de vârsta mijlocie și ale căror rădăcini (ciment) au fost expuse din cauza retragerii gingivale. Acest tip de carie se formează ca urmare a dificultății de curățare a rădăcinii dintelui, din lipsa unui flux adecvat de salivă, o dietă bogată în zahăr sau o combinație a acestor factori. Numite și carii radiculare, aceste leziuni pot fi cel mai dificil de prevenit și tratat.

Cum îmi dau seama că am carii

Semnele și simptomele cariilor pot varia, în funcție de amploarea și localizarea acestora. De exemplu, primul semn clinic al unei carii dentare este apariția unei pete albicioase pe suprafața smalțului, aceasta indicând o . Pe măsură ce caria avansează, pacientul se poate confrunta cu mai multe simptome, precum:

Durere de dinți spontană sau durere care apare fără nici o cauză aparentă;

Sensibilitate dentară;

Durere ușoară până la ascuțită la consumul unor alimente dulci, fierbinți sau reci;

O dată ce leziunea carioasă avansează, pot apărea pete maronii sau negre și cavități (găuri) la nivelul dintelui afectat;

Durere la mușcătură;

Respirație urât mirositoare;

Prezența unui gust sau a unui miros neplăcut la nivelul cavității orale.

Diagnosticul pentru caria dentară se realizează în unei evaluări fizice efectuate de un medic stomatolog sau cu ajutorul unei radiografii dentare. Oamenii ar trebui să se prezinte la un control stomatologic la fiecare 3 până la 12 luni, în funcție de predispoziția lor la apariția cariilor și de recomandările medicului. Nu este necesară efectuarea unei radiografii dentare pentru fiecare consult stomatologic, însă ele sunt importante pentru a determina cât de avansate sunt cariile dentare.

Tratament carii cu laser stomatologic – cum funcționează

În ciuda progreselor uimitoare înregistratate în domeniul sănătății orale, cariile dentare continuă să fie o problemă de sănătate publică. Cea mai frecvent utilizată metodă de tratare a cariilor este prin ablația mecanică a țesuturilor degradate cu ajutorul burghiilor rotativi (diamant sau carbură de tungsten). Însă, aceste instrumente mecanice pot avea efecte secundare nedorite, cum ar fi îndepărtarea în exces de țesut sănătos, pe lângă disconfortul creat de durere, vibrații și zgomot.

În consecință, în practica stomatologică au fost introduse noi strategii minim invazive, cum ar fi utilizarea de laser stomatologic, pentru a efectua ablația tisulară cu un control maxim.

Dacă în anii ’60, odată cu lansarea lor, laserele erau mult prea puternice pentru a putea fi folosite în tratamentele dentare, de atunci, cercetătorii au perfecționat atât de mult tehnica laser în stomatologie încât ea pot fi folosită astăzi în siguranță pe țesuturile moi și dure, fără durere și cu sângerare minimă, oferind astfel un confort sporit pacientului.

LASER este un acronim pentru ’’Amplificarea luminii pentru emisie stimulată de radiație’’. Practic, instrumentul creează o energie luminoasă într-un fascicul foarte îngust și focalizat. Această lumină laser produce o reacție atunci când atinge țesutul, permițându-i să-l modeleze sau să-l îndepărteze.

Laserul stomatologic este folosit ca tratament într-o mare varietate de proceduri, printre care:

tratarea cariilor dentare

tratarea hipersensibilității dentare

tratarea bolilor gingivale

albire dentară

Stomatologia laser poate trata orice, de la carii și afte până la bolile gingiilor, fără durere, fiind o opțiune excelentă pentru pacienții care devin anxioși înaintea unei vizite la medicul stomatolog, în special copiiii.

distruge cariile cu ajutorul unui fascicul de lumină invizibil, fiind extrem de precis, astfel că retenția plombei la cavitate este mult superioară față de procedura tradițională de aplicare a plombei.

De asemenea, un laser stomatologic reprezintă cel mai precis mod de a repara o carie, ceea ce înseamnă că medicul stomatolog nu trebuie să îndepărteze atât de mult din țesutul afectat al dintelui sănătos precum în cazul folosiriii frezei dentare.

În cadrul , utilizarea tehnologiei laser de ultimă generație se îmbină armonios cu pregătirea și dedicarea echipei de medici, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pacientului și asigurând, totodată, cele mai înalte standarde de siguranță, confort și calitate.

’’Laserul este un aparat care ne permite să reglăm intensitatea, cantitatea de anestezic și viteza de injectare, astfel încât pacientul să nu plece acasă cu buza și obrazul amorțite. Putem realiza anestezie doar la dintele respectiv’’, spune Silvia Pașcu-Chifu, medic stomatolog estetică dentară la DENT ESTET.

În loc de tradiționala freză, stomatologia laser folosește apă, aer și lumină în tratamentul cariilor. De aceea, laserele sunt eficiente și sigure în tratatea cariilor atât la copii, cât și la adulți.

În prezent, DENT ESTET folosește cu succes laserele vedetă de la Biolase – ® și Epic Biolase, ambele fiind inovații în stomatologia digitală și extrem de renumite pentru versatilitatea lor.

Un laser stomatologic poate fi folosit în următoarele proceduri:

Cele două tipuri principale de proceduri utilizate pentru stomatologia cu laser sunt tratamente pentru țesuturi dure (dinții) și țesuturi moi (gingiile).

Procedurile comune realizate pe țesuturile dure includ:

Detectarea cariilor dentare – laserul stomatologic poate detecta cariile aflate într-un stadiu incipient;

– laserul stomatologic poate detecta cariile aflate într-un stadiu incipient; Pregătirea dinților și a plombelor dentare – deseori, anestezia locală și procedurile tradiționale nu mai sunt necesare în cazul tratamentelor cu laser stomatologic. Laserele permit, de asemenea, o igienizare completă a cavității orale, ceea ce poate ajuta la sănătatea pe termen lung a danturii;

– deseori, anestezia locală și procedurile tradiționale nu mai sunt necesare în cazul tratamentelor cu laser stomatologic. Laserele permit, de asemenea, o igienizare completă a cavității orale, ceea ce poate ajuta la sănătatea pe termen lung a danturii; Alungirea coronară și remodelarea gingiei – un laser stomatologic performant poate fi utilizat atât în remodelarea țesutului osos, cât și a gingiei, ceea ce face mai ușoară restaurarea cavității orale;

– un laser stomatologic performant poate fi utilizat atât în remodelarea țesutului osos, cât și a gingiei, ceea ce face mai ușoară restaurarea cavității orale; Tratamentul sensibilității dentare – pacienții care resimt durere sau disconfort la rece, cald sau la consumul unor alimente dulci, pot fi tratați cu ajutorul unui laser stomatologic care sigilează tubii de pe rădăcina dintelui.

Laserul în stomatologie poate fi utilizat și în alte proceduri, cum ar fi:

Observarea țesuturilor – tomografia în coerența optică (OCT) permite o bună vizualizare a unui dinte sau a unui țesut gingival;

– tomografia în coerența optică (OCT) permite o bună vizualizare a unui dinte sau a unui țesut gingival; Îndepărtarea tumorilor benigne – un laser stomatologic poate elimina tumorile palatului gurii, gingiilor și părților laterale ale obrajilor și buzelor, fără durere și fără suturi;

– un laser stomatologic poate elimina tumorile palatului gurii, gingiilor și părților laterale ale obrajilor și buzelor, fără durere și fără suturi; Albirea dinților – laserele accelerează procesul de albire a dinților.

Avantajele folosirii laserului în stomatologia digitală

Este sigur și precis – poate fi folosit atât în tratamentele pentru adulți, cât și copii;

Permite efectuarea intervențiilor cu minim de anestezie;

Reduce riscul de contaminare;

Lipsa durerii – nu generează vibrații precum frezele tradiționale;

Minim invaziv și eficient – laserul vizează doar zona afectată a dintelui, fără să îndepărteze țesutul sănătos din jur;

Asigură o vindecare rapidă;

Mai igienic – laserul stomatologic sterilizează dinții și gingiile pe măsură ce se efectuează tratamentul;

Este o tehnologie sigură.

Cum prevenim apariția cariilor

O igienă orală corectă este esențială atunci când vrem să prevenim apariția cariilor dentare.Iată câteva recomandări pentru prevenirea cariilor:

Periajul dentar zilnic – de 2 ori pe zi, timp de minimum 2 minute și folosind, în mod ideal, o pastă de dinți cu fluor, după fiecare masă. Pentru a împiedica formarea tartrului și a elimina resturile alimentare dintre spațiile interdentare, se recomandă folosirea aței dentare sau a unui duș bucal.

– de 2 ori pe zi, timp de minimum 2 minute și folosind, în mod ideal, o pastă de dinți cu fluor, după fiecare masă. Pentru a împiedica formarea tartrului și a elimina resturile alimentare dintre spațiile interdentare, se recomandă folosirea aței dentare sau a unui duș bucal. Folosește apa de gură – dacă medicul stomatolog constată că ai un risc ridicat de a dezvolta carii, acesta îți poate recomanda să folosești o apă de gură cu fluor sau cu un puternic afect antibacterian.

– dacă medicul stomatolog constată că ai un risc ridicat de a dezvolta carii, acesta îți poate recomanda să folosești o apă de gură cu fluor sau cu un puternic afect antibacterian. Sigilarea dentară – această procedură presupune etanșarea dinților prin aplicarea unui strat protector de plastic pe suprafața de mestecat a dinților din spate. În acest mod, se sigilează șanțurile și crăpăturile dinților care au tendința de a colecta alimente și protejând, totodată, smalțul dentar de placă și acțiunea acidului prezent în cavitatea orală. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă sigilarea dentară în special pentru toți copiii de vârstă școlară.

– această procedură presupune etanșarea dinților prin aplicarea unui strat protector de plastic pe suprafața de mestecat a dinților din spate. În acest mod, se sigilează șanțurile și crăpăturile dinților care au tendința de a colecta alimente și protejând, totodată, smalțul dentar de placă și acțiunea acidului prezent în cavitatea orală. Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă sigilarea dentară în special pentru toți copiii de vârstă școlară. Evită consumul de zahăr, carbohidrați și băuturi acidulate – gustările nesănătoase nu sunt recomandate întrucât acestea susțin apariția plăcii bacteriene și proliferarea de bacterii la nivelul cavității orale. Evită, de asemenea, alimentele care rămân blocate în spațiile interdentare pentru perioade lungi de timp și periază dinții imediat după consumul lor. Poți opta, în schimb, pentru legume și fructe proaspete care cresc fluxul de salivă și contribuie la curățarea danturii.

– gustările nesănătoase nu sunt recomandate întrucât acestea susțin apariția plăcii bacteriene și proliferarea de bacterii la nivelul cavității orale. Evită, de asemenea, alimentele care rămân blocate în spațiile interdentare pentru perioade lungi de timp și periază dinții imediat după consumul lor. Poți opta, în schimb, pentru legume și fructe proaspete care cresc fluxul de salivă și contribuie la curățarea danturii. Renunță la fumat – fumatul este extrem de nociv pentru gură, gingii și dinți. Pe lângă faptul că pătează dinții, acest obicei nesănătos poate duce, de asemenea, la apariția de boli parodontale, pierderea dinților sau chiar cancer oral.

– fumatul este extrem de nociv pentru gură, gingii și dinți. Pe lângă faptul că pătează dinții, acest obicei nesănătos poate duce, de asemenea, la apariția de boli parodontale, pierderea dinților sau chiar cancer oral. Mergi periodic la – vizitele regulate la stomatolog sunt deosebit de importante dacă vrem să evităm orice afecțiune de natură dentară. În cazul cariilor, este foarte importantă identificarea lor în stadii incipiente și tratarea lor înainte ca acestea să se agraveze. În mod contrar, riscăm chiar să ne pierdem dinții afectați și să apelăm ulterior la proceduri costisitoare de înlocuire a acestora. Așadar, de ce să tratăm atunci când putem să prevenim apariția de carii dentare printr-un simplu control de rutină la medicul stomatolog și o igienă orală corectă?

