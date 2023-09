Trei astronauţi s-au întors pe Pământ după un an petrecut în spaţiu / Frank Rubio a stabilit un record NASA

Frank Rubio și colegii săi cosmonauți ruși au revenit cu bine pe Pământ după o ședere neașteptat de lungă pe Stația Spațială Internațională (ISS). Această misiune, care trebuia să dureze inițial șase luni, s-a transformat într-o experiență de 371 de zile în spațiu din cauza unei defecțiuni, potrivit .

Misiunea lui Rubio și a colegilor săi a fost inițial programată să dureze șase luni, dar totul s-a schimbat când au descoperit o scurgere de lichid de răcire în capsula lor spațială. Această problemă tehnică i-a determinat să petreacă mai mult de un an în spațiu pentru a evita supraincălzirea componentelor electronice ale capsulei și pentru a-și proteja integritatea fizică.

Întoarcerea pe Pământ nu a fost ușoară pentru echipajul ISS. Datorită gravitației reduse din spațiu, mușchii lor au avut tendința de a se atrofia, deoarece nu erau solicitați la fel ca pe Pământ. Astfel, când au ajuns la sol, Rubio a fost chiar cărat pe brațe pentru a se adapta la gravitația Pământului.

Chiar dacă misiunea lui Rubio a fost una extrem de lungă, recordul mondial pentru cea mai lungă perioadă petrecută în spațiu îi revine în continuare cosmonautului rus Valeri Polyakov, care a petrecut 437 de zile în spațiu între ianuarie 1994 și martie 1995. Cu toate acestea, Rubio a stabilit un record NASA pentru un singur zbor spațial, petrecând cu peste două săptămâni mai mult în spațiu decât predecesorul său, Mark Vande Hei.

Welcome home, Frank!

The single longest spaceflight for any of our comes to a close. Frank Rubio is back on Earth after 371 days. His extended mission to the will help us shape the future of deep space exploration.

— NASA (@NASA)