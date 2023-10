Trei urși au apărut în sate de lângă Oradea. Specialiștii cred că au fost relocați ilegal

, în sate din apropierea municipiului Oradea, iar specialiștii cred că ei au fost relocați ilegal din alte zone din țară.

Primul urs, avea aproximativ trei-patru ani și a fost observat la începutul lunii mai, de pădurarii Fondului cinegetic 21, conform Adevărul.

„Ne-a făcut pagube la o hrănitoare cu porumb, unde vine frecvent şi răstoarnă butoiul. Mă mir că nu am avut sesizări, pentru că pe drumurile forestiere e plin de biciclişti şi de stupine”, spune Cristian Tuduce, directorul Asociaţiei Forest Hunt Paleu.

La sfârșitul lunii trecute, localnicii din Vârciorog au fost a fost văzut dimineața, la ora 10, lângă o cabana de la marginea satului.

Săptămâna trecută, un alt urs a fost văzut de locuitorii din comuna Oșorhei, care se află la doar câțiva kilometric de Oradea. Animalul a apărut lângă gardul unei case din satul Felcheriu.

„Ursul de la Felcheriu nu este cel din fondul nostru de vânătoare, pentru că în aceeaşi zi l-am surprins şi noi pe camera”, spune Tuduce.

Urși aduși noaptea cu mașina și lăsați în pădure

Urșii nu migrează spre altitudini joase, unde nu au hrană, au spus specialiștii convinși că se fac relocări clandestine.

„Nu am dovezi, dar presupun că anumite persoane aduc noaptea urşi cu maşina şi le dau drumul în pădure. Eu am crescut la munte, am văzut urşii în habitatul lor natural şi nu se comportă deloc ca aceştia observaţi pe lângă Oradea”, spune şeful Direcţiei Silvice Bihor, Teodor Suciu.

El crede că urșii ajunși lângă Oradea au locuit ori în adăposturi, ori în apropiere de localități, pentru că par obișnuiți cu oamenii.

Inventarul urșilor făcut de Agenția de Mediu

Agenșia de Mediu a făcut un inventar în această primăvară care arată că pădurile din Bihor trăiesc 78 de urși, din care doar 25 în Apuseni. Alți zece au fost inventariați pe fondurile cinegetice Finiș, Ferice, Lunca Sprie şi Roşia, în ultimul fiind sesizată și o ursoaică cu doi pui. Au mai fost văzuți alți nouă la Surducel, între Dobreşti şi Vârciorog.

În pădurile din zona Remeți trăiesc 12 exemplare, iar la Pietroasa opt. Pe lângă ursul din Paleu, alți 13 au fost inventariați în fondul Biharia, lângă Oradea.