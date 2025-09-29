B1 Inregistrari!
Eveniment » Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența

Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 15:27
Trucuri pentru un păr sănătos: sfaturi simple care fac diferența
Sursa Foto: freepik.com
  1. Care sunt cele mai importante trucuri pentru un păr sănătos
  2. De ce nu este sigur să îndrepți părul când este ud
  3. Ce importanță are tipul de perie

Trucuri pentru un păr sănătos caută toate femeile care își doresc un look impecabil fără să își sacrifice podoaba capilară. Placa, uscătorul sau produsele de styling pot afecta firul de păr, dar cu câteva obiceiuri corecte, acesta poate rămâne drept, strălucitor și protejat în timp.

Care sunt cele mai importante trucuri pentru un păr sănătos

Primul pas pentru un păr frumos și rezistent este să aplici un produs de protecție termică de fiecare dată înainte de coafare. Spray-urile sau cremele speciale creează o peliculă invizibilă care protejează firul de păr de temperaturile ridicate și previn ruperea lui.

În plus, multe dintre aceste produse conțin și ingrediente hidratante, care mențin părul suplu și îi redau elasticitatea. Nu este suficient să le folosești doar ocazional, pentru rezultate vizibile, protecția trebuie să devină parte din rutina ta zilnică.

De ce nu este sigur să îndrepți părul când este ud

Unul dintre cele mai ignorate trucuri pentru un păr sănătos este să eviți complet coafarea atunci când părul este ud. Firele de păr sunt extrem de fragile după spălare și se pot rupe mult mai ușor dacă aplici direct căldură sau forță mecanică, potrivit Typology Paris.

Dacă vrei să te bucuri de un păr drept și neted, lasă-l să se usuce natural sau, dacă ești pe fugă, folosește un uscător cu tehnologie ionică, setat pe o temperatură cât mai scăzută. Astfel, vei proteja structura firului de păr și vei evita deteriorările pe termen lung.

Ce importanță are tipul de perie

Deși pare un detaliu minor, alegerea periei potrivite poate face diferența între un păr sănătos și unul deteriorat. Dacă părul este uscat, alege o perie cu peri moi, care să nu agreseze firele. Dacă vrei să-l descurci atunci când este încă umed, folosește un pieptene cu dinți rari.

Un alt sfat din lista cu trucuri pentru un păr sănătos este să alegi instrumente de calitate atunci când vine vorba de coafare. Plăcile cu ceramică, ondulatoarele profesionale și uscătoarele ionice sunt mai blânde cu părul și reduc semnificativ riscul de deteriorare.

