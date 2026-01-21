Sorin Grindeanu, președintele PSD, a tratat în cheie ironică noul înființat de premierul Ilie Bolojan (PNL) pentru îndreptarea Legilor Justiției. El a făcut aluzie la artistul și activistul pro-justiție Tudor Chirilă, membru în comitet, despre care a zis că nu înțelege ce expertiză are în domeniu.

Grindeanu nu vede utilitatea comitetului de consultare pe Legile Justiției

„UDMR şi USR l-au întrebat pe premier ce-i cu comitetul ăla pentru Legile Justiţiei, că noi nu suntem… (…)

Că avem, totuşi, Parlament, există comisii juridice, așa se fac legile în ţara asta. Avem un referendum care spune că nu poţi să faci Ordonanţe de Urgenţă în domeniul Justiţiei. Prin Parlament se fac aceste lucruri”, a declarat Sorin Grindeanu, în lui Ionuț Cristache.

Întrebat ce a răspuns Bolojan, Grindeanu a răspuns: „Nimic”.

Grindeanu: Tot ce vine dinspre societatea civilă e foarte binevenit, dar…

„În acest moment, (comitetul) e în situaţia în care are nişte propuneri, vreo 200. Eu nu vreau să-i trimit în derizoriu, chiar vreau să fiu bine înţeles. Care e expertiza unor domni, doamne, de la Vocea României, de exemplu, în ce priveşte Legile Justiţiei?

Nu vă supăraţi. Sunt oameni care au făcut facultăţi, s-au dat doctorate. sau . Există un anumit circuit în ţara asta și peste tot în lume. Legile se fac în Parlament. (…)

Tot ce vine dinspre societatea civilă e foarte binevenit, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu trebuie să intre pe circuitul democratic corect a unei ţări membră UE, care respectă niște reguli”, a mai declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a mai afirmat că „nu vede finalitatea” acestui comitet.