Turiști români disperați în Grecia: „Am rămas fără cazare, suntem cu trei copii mici”

O familie cu trei copii din România a rămas , după ce proprietarii pensiunii nu au onorat rezervarea. Ce spune legislaţia europeană şi unde vă puteţi adresa pentru astfel de probleme plus un sfat simplu care poate să vă salveze vacanţa.

„Bună ziua, vă rog să mă ajutaţi! Am ajuns în Lumenas la cazare şi din păcate nu au onorat rezervarea, suntem cu trei copii mici, căutam cazare începând de astăzi până pe 3 august. Mulţumesc!!”, a scris, disperată, Ana Maria pe grupul Forum Thassos, citat de .

Pe lângă mai multe sugestii de cazare, membrii grupului s-au arătat îngrijoraţi de faptul că astfel de relatări din Grecia sunt din ce în ce mai dese. „Deja am o frică. Mai ales că venim şi cu bebe mic. Am emoţii de acum. Până acum nu am păţit aşa ceva, însă speram să nu păţim şi noi aşa”, a susţinut Adriana.

„Deja se cam împute treaba. Şi pe booking am luat ţeapă (tot la greci), dar mă rog, fiind de pe o zi pe alta nu e bai. Mai grav e pentru cei care au făcut rezervări încă din iarnă / primăvara”, e de părere Alex.

„Da, grecii, oricât am fi noi de toleranţi, sunt tot mai disperaţi să facă bani, să nu rateze nimic. Mai bine le convine să vina doi (clienţi-nr) o dată pentru aceeaşi cazare, decât să stea cu teama că nu vine nimeni. Defecta gândire. Pas…”, a explicat Miri.

Din fericire, în scurt timp, Ana Maria a anunţat că proprietarii au rezolvat problema.

Sfatul care vă poate salva concediul

Legislaţia UE în domeniul protecţiei consumatorilor nu reglementează condiţiile şi consecinţele anulării unor servicii individuale, cum ar fi rezervările de cazare. Astfel, drepturile turiştilor depind de legislaţia naţională care reglementează contractele.

Totuşi, turiştii pot contacta Centrul european al consumatorilor din ţara în care locuiesc care poate intra, la nevoie, în legătură cu furnizorul de cazare sau platforma de rezervare în cauză.

Un sfat, însă care vă poate ajuta să nu ajungeţi într-o astfel de situaţie a venit tot de la utilizatorii forumului: „Întotdeauna, trebuie discutat (cu proprietarii cazării-nr) şi cu o zi înainte şi să aveţi şi confirmare pe mail”, a susţinut Andi. Astfel, măcar turiştii nu se vor trezi că ajung la hotel/pensiune şi, de fapt, nu au cazări valabile.

Atenţie la informaţiile despre politica de anulare

Pe site-ul reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) există o secţiune dedicată rezervărilor turistice. Aici se recomandă citirea informaţiilor despre politica de anulare aplicabilă rezervării mele.

Cum pot găsi informaţii despre politica de anulare aplicabilă rezervării mele: „Ar trebui să o găsiţi în confirmarea de rezervare. Dacă aţi rezervat prin intermediul unei platforme de rezervări de cazare, accesaţi pagina de internet a acesteia.

Aici ar trebui să găsiţi informaţii cu privire la modul de contactare a Serviciului Clienţi al platformei şi explicaţii privind politica sa, precum şi datele de contact ale furnizorului dumneavoastră de cazare.

Dacă politica de anulare aplicată de furnizorul dumneavoastră de cazare este diferită de cea care apare pe platformă, semnalaţi acest lucru platformei şi insistaţi să obţină de la furnizorul de cazare politica explicată iniţial la momentul în care aţi rezervat cazarea.

Dacă aţi rezervat cazarea direct pe site-ul de internet al furnizorului, verificaţi site-ul acestuia, deoarece ar trebui să conţină informaţii clare cu privire la politicile pe care le aplică, inclusiv cu privire la modalităţile de anulare/modificare a rezervărilor şi la obţinerea despăgubirilor (de ex. rambursare sau bon valoric).

Politicile de anulare care nu sunt conforme cu clauzele prezentate ar putea constitui o practică comercială înşelătoare şi nu ar trebui să fie acceptate, cu excepţia cazului în care aceste politici „divergente” sunt o consecinţă a măsurilor excepţionale adoptate în ţara în care este situată unitatea de cazare”.

Unde sun dacă am probleme

Prin urmare, drepturile dumneavoastră în calitate de consumator depind de legislaţia naţională care reglementează contractele, inclusiv de normele privind circumstanţele extraordinare, de tipul de contract şi de termenii acestuia, inclusiv de politica de anulare declarată de prestatorul de servicii (de exemplu, dacă rezervarea este sau nu rambursabilă).

În conformitate cu legislaţia UE privind protecţia consumatorilor, comercianţii au obligaţia de a acţiona în conformitate cu principiul diligenţei profesionale şi nu ar trebui să inducă în eroare consumatorii cu privire la drepturile lor sau să le îngreuneze exercitarea drepturilor.

Prin urmare, este de aşteptat ca, în special începând cu 11 martie 2020, consumatorii să fie informaţi în mod corespunzător cu privire la posibilele consecinţe pe care le poate avea rezervarea, în cazul în care ar fi nevoiţi să îşi anuleze călătoria sau ar trebui să anuleze rezervarea pentru cazare.

Totuşi, în cazul în care furnizorul de servicii de cazare îşi are sediul în altă ţară, puteţi contacta Centrul european al consumatori din ţara în care locuiţi care vă poate ajuta şi urmări cazul dumneavoastră intrând, la nevoie, în legătură cu furnizorul de cazare sau platforma de rezervare în cauză.