Dubai, unul dintre cele mai cunoscute centre ale turismului de lux din lume, trece printr-o perioadă dificilă după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. În urma atacurilor lansate de Statele Unite și asupra Iranului, zeci de mii de turiști și rezidenți străini au părăsit Emiratele Arabe Unite, iar atmosfera din oraș s-a schimbat vizibil.

Locuri care până de curând erau pline de vizitatori (barurile de pe plajă, centrele comerciale sau hotelurile de lux) sunt acum mult mai liniștite, potrivit The Guardian.

Expații încep să plece din oraș

Timp de decenii, Dubaiul și-a construit reputația de oraș sigur, prosper și stabil, devenind un refugiu pentru turiști, investitori și profesioniști din întreaga lume. Conflictul din regiune începe însă să afecteze această imagine.

Mulți dintre cei care au părăsit orașul sunt expați sau turiști care nu doresc să rămână într-o zonă tensionată.

John Trudinger, un britanic stabilit de 16 ani în Dubai și directorul unei școli locale, spune că atmosfera s-a schimbat radical.

„Dubaiul nu mai are aceeași strălucire ca înainte”, spune el. Pentru mulți oameni, războiul a fost un șoc. Profesorii cu care lucra au fost foarte afectați de situație și o mare parte dintre ei au decis să plece. Unii i-au spus clar că nu se mai întorc.

Alerte zilnice și atacuri cu rachete

Locuitorii orașului primesc frecvent mesaje de avertizare privind posibile atacuri cu rachete și sunt sfătuiți să se adăpostească.

Autoritățile susțin că majoritatea proiectilelor lansate de Iran au fost interceptate de sistemele de apărare ale Emiratelor Arabe Unite. Totuși, unele au lovit infrastructuri importante, inclusiv baze militare și zone industriale.

Aeroportul din Dubai, unul dintre cele mai aglomerate din lume, a fost afectat temporar de atacuri, iar avarierea unor centre de date a dus la blocarea temporară a plăților digitale.

De asemenea, un hotel cunoscut de pe insula artificială Palm Jumeirah a fost lovit în timpul unui atac.

Muncitorii migranți, printre cei mai afectați

Situația este și mai dificilă pentru muncitorii străini care lucrează în oraș. Zain Anwar, un șofer de taxi din Pakistan, spune că mașina lui a fost distrusă în timpul unui atac asupra hotelului unde era parcată.

„Am avut un noroc incredibil că am scăpat cu viață. Dar familia mea îmi spune acum să mă întorc acasă. Sincer, nici eu nu mai vreau să rămân aici. Nu mai este muncă, de când a început războiul câștigăm foarte puțin și nu cred că turiștii se vor întoarce prea curând”, a spus el.

Potrivit acestuia, mulți colegi se gândesc să plece din Dubai și să își caute de lucru în alte țări.

Impact major asupra economiei

Turismul reprezintă una dintre principalele surse de venit ale orașului, generând aproximativ 30 de miliarde de dolari anual. În același timp, peste 90% dintre locuitorii Dubaiului sunt cetățeni străini.

Spre deosebire de alte emirate din Golf, Dubai nu se bazează pe rezerve mari de petrol, iar economia sa depinde în mare măsură de turism, servicii financiare și investiții.

Khaled Almezaini, expert în politica internațională a statelor din Golf, avertizează că efectele economice ar putea deveni mult mai grave dacă conflictul continuă.

„Deja Dubai pierde foarte mult din cauza acestei situații. Pentru moment economia Emiratelor poate face față, dar în cazul în care conflictul va continua încă două sau trei săptămâni, impactul asupra turismului, aviației și afacerilor conduse de expați va deveni mult mai greu de suportat”, a explicat el.

Autoritățile încearcă să mențină calmul

Conducătorii emiratelor încearcă să limiteze informațiile alarmiste și să mențină imaginea de stabilitate a orașului. Poliția a avertizat că persoanele care publică pe rețelele sociale informații care pot provoca panică riscă sancțiuni.

Autoritățile transmit, în același timp, mesaje liniștitoare și explică faptul că exploziile auzite pe cer sunt rezultatul interceptării rachetelor de către sistemele de apărare.

Turiștii rămași spun că se simt în siguranță

Chiar dacă orașul este mai gol decât de obicei, unii turiști spun că viața continuă aproape normal.

Pe Jumeirah Beach, oamenii continuă să facă plajă, iar influenceri filmează conținut pentru rețelele sociale.

Christina Hallis, o turistă de 26 de ani, spune că experiența este una paradoxală.

„Noi venim din Ucraina, așa că am ajuns practic dintr-o zonă de război într-o altă zonă tensionată. Totuși, aici ne simțim în siguranță. Mergem la plajă și ne bucurăm de vacanță. Dacă nu ai vedea știrile, nici nu ți-ai da seama că există un război”, a spus ea.

Mulți muncitori nu au unde să plece

Pentru milioane de muncitori migranți, plecarea din Dubai nu este o opțiune. În oraș trăiesc aproximativ două milioane de indieni, precum și sute de mii de nepalezi și pakistanezi.

Mulți dintre ei depind de veniturile obținute aici pentru a-și susține familiile.

„Suntem oameni și, desigur, ne sperie ideea acestor rachete. Dar autoritățile reușesc să le intercepteze până acum. Eu am venit aici să muncesc și să îmi ating obiectivele. De aceea voi rămâne”, a spus Ebenezer Ibrahim.